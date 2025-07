Jonathan David: la Juventus c'è, ma non alla cifra richiesta oggi

La Juventus non si sente in pole position per Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 in scadenza di contratto con il Lille il prossimo 30 giugno. Il club bianconero non si sente in pole position e non vuole nemmeno esserlo. Per lo meno oggi. Le richieste di David e del suo entourage sono alte e la Juventus in questo momento non intende accontentarle, sia in termini assoluti, sia tenendo conto che in questo momento non c'è la garanzia della partecipazione alla prossima Champions League, spartiacque fondamentale per poter fare un certo tipo di mercato, piuttosto che un altro.

LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS - Nelle ultime settimane, le priorità della Juventus sono state altre, con in primo piano ovviamente la questione dell'avvicendamento in panchina fra Thiago Motta e Igor Tudor. Da adesso in poi, l'attenzione della società e della dirigenza, compreso il ds Cristiano Giuntoli, sarà orientata al finale di campionato, con l'obiettivo quarto posto da non fallire. Questo non significa che la Juventus non pensi anche al mercato, ma non come priorità assoluta. Di conseguenza, anche sul fronte David, la Juve è attenta all'evoluzione della situazione, senza aver già preso la decisione di andare spedita verso l'obiettivo, e senza provare ad accontentare le richieste di David e di chi lo assiste, richieste alte che il club bianconero spera possano ammorbidirsi nei prossimi mesi. Per questi motivi, la Juventus non si sente in pole position per David e non vuole nemmeno esserlo. I costi sono alti e la Juventus adesso non pensa di sostenerli. E questo al netto del fatto che, dal punto di vista tecnico, il canadese sia un attaccante che alla Juventus piace, e anche tanto.

I COSTI DI DAVID - Per quanto riguarda i costi dell'operazione David, ricordiamo quando svelato pochi giorni fa da Sky Svizzera: un documento nel quale vengono rivelate e specificate nel dettaglio tutte le singole richieste fatte da Jonathan David e dal suo entourage per firmare libero da contratto a partire dalla prossima finestra estiva di mercato. La punta ormai prossima a diventare ex-Lille vuole uno stipendio da non meno di 9 milioni di euro lordi (sarebbero circa 4,6 al netto per le nostre società senza i vantaggi del decreto crescita) e commissioni per circa 10 milioni di euro.

BONUS ALLA FIRMA - Solo così per il primo anno un club dovrebbe sborsare 19 milioni di euro (cifre simili anche se leggermente superiori, ad esempio, a quelle pagate dall'Inter per Marcus Thuram il quale gode però dei vantaggi fiscali del decreto crescita). Quello che spinge la cifra ancora più in alto è l'ormai altrettanto celebre bonus alla firma, ovvero un pagamento una tantum di una cifra che legittimi la firma sui contratti e che David vuole da 15 milioni di euro.

SERVONO 34 MILIONI - Di fatto se la Juventus e gli altri club in corsa (compresa l'Inter) volessero davvero affondare il colpo per Jonathan David servirebbero subito 34 milioni di euro (15 di bonus alla firma + 10 di commissioni + 9 di stipendio lordo per il primo anno) e la cifra salirebbe a 70 milioni complessivi circa ipotizzando un contratto di almeno 5 anni (15+10+(9x5)).

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui