Jorginho lascia l'Arsenal: andrà al Flamengo, contratto pronto per il Mondiale per Club

Il futuro di Jorginho è lontano dall’Europa. Il centrocampista italiano, campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale azzurra allora guidata da Roberto Mancini, lascerà il Vecchio Continente per sbarcare in Sudamerica. Nel corso della giornata di ieri, il regista ex Napoli ha salutato l’Arsenal con un commovente video che racchiudeva i suoi migliori momenti in maglia Gunners. Oggi, invece, è pronto a tuffarsi in una nuova avventura: tutto fatto con il Flamengo.

Come riportato da Fabrizio Romano, Jorginho ha già trovato l’accordo per un contratto triennale con il Flamengo. A breve si unirà alla squadra e sarà disponibile per la Coppa del Mondo per Club FIFA, un affare che non è in discussione. Globo Esporte, media carioca, va oltre e afferma che l’azzurro arriverà tra il 5 e il 6 giugno, precisamente quattro giorni prima della partenza della squadra brasiliana per gli Stati Uniti, dove parteciperà al Mondiale per Club FIFA. In Brasile ci sarà la firma sul contratto che lo legherà al Flamengo sino al 2028. Decisiva la volontà familiare del giocatore di rifiutare una possibile destinazione saudita e di avviarsi verso il Sudamerica. L’ex Verona, viene riportato, ha già anche affittato una casa a Rio de Janeiro per prepararsi al suo arrivo.