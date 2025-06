Juanlu Sanchez: "Futuro? Ho ancora tre anni di contratto con il Siviglia". Il punto sulla trattativa con il Napoli

Dalla Slovacchia, dove è in ritiro con la Spagna Under 21, ha parlato Juanlu Sanchez, terzino destro su cui ha messo gli occhi il Napoli. Il direttore sportivo Manna giovedì è andato a Siviglia con l'obiettivo di portare il classe 2003 da Antonio Conte. E, secondo quanto emerso, avrebbe ottenuto l'ok al trasferimento del giocatore che, però, dal ritiro ha preferito non parlare di futuro.

SOLO LA NAZIONALE - In questo momento, come si legge dalle parole riportate dal quotidiano As, la priorità di Juanlu Sanchez è l'Europeo, iniziato con un assist nel 3-1 della sua Nazionale contro la Slovacchia: "Al futuro non penso. Il mio futuro immediato è difendere la Spagna, ed è quello su cui mi concentro. Ho sempre detto di essere molto felice al Siviglia. Ho rinnovato e ho altri tre anni di contratto con il Siviglia. Vediamo. Napoli? Lascio questi argomenti ai miei agenti. E ancora di più ora, che sono concentrato al 100% sulla nazionale e penso solo a fare un buon europeo, questo è il mio unico obiettivo in questo momento".

CHI E' JUANLU SANCHEZ: IL PROFILO

LA SITUAZIONE - Manna è volato in Spagna perché cerca un rinforzo per la corsia destra di Antonio Conte. Juanlu Sanchez, che avrebbe espresso il suo gradimento per Napoli, può essere l'alternativa a Di Lorenzo in caso di difesa a 4, ma anche un esterno a tutta fascia nel 3-5-2. C'è ottimismo intorno al buon esito della trattativa, anche perché il Siviglia ha bisogno di registrare 35 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno.

NAPOLI, C'E' IL SI' DI JUANLU SANCHEZ

VALUTAZIONE - Il prezzo iniziale fissato dagli spagnoli è tra i 15 e i 20 miioni di euro. Il Napoli, forte del gradimento del giocatore e della situazione non semplice degli andalusi potrebbee provare a giocare a ribasso. Manna, però, lo vuole e lo ha messo in cima alla lista dei desideri, seguto da Marc Pubill, che un anno fa era stato a un passo dall'Atalanta prima che i nerazzurri andassero su Bellanova.