Juventus, i playoff di Champions sono nelle tue mani… e in quelle di Inter e Milan

Tre giornate al tramonto della prima fase della nuova Champions e lo scenario è meno inquietante di quello che sembra. La quota playoff, inizialmente fissata a 11-12 punti, potrebbe anche essere più bassa. Solo ipotesi, certo, ma fondate sui primi cinque turni, che hanno dato indicazioni sempre più definite sulle qualità delle partecipanti. Andiamo con ordine.

La Juventus (8 punti, differenza reti +2) è la squadra più coinvolta in questi calcoli: ospiterà Manchester City e Benfica e andrà a Bruges alla penultima. PSG, Real Madrid e City (in ordine decrescente di preoccupazione) sono incredibilmente costrette a ragionare sulla quota playoff e non su quella che porta agli ottavi diretti. Prima di approfondire le singole situazioni, bisogna però guardare a chi sta dietro, a 4 punti, dalla 25ª posizione del PSG in giù. Ricordando che la differenza reti totale è il primo criterio decisivo in caso di arrivo a pari punti.

SPARTA PRAGA - 4 punti, differenza reti -9. Trasferte a Rotterdam e Leverkusen, in mezzo la sfida all'Inter in Repubblica Ceca, dove l'Atletico Madrid ha appena banchettato (6-0).

STOCCARDA - 4 punti, differenza reti -7. Potenzialmente la più pericolosa: nelle prossime due partite affronta Young Boys in casa e Slovan Bratislava in trasferta. All'ultima, però, lo scontro diretto (fa effetto ma oggi è così) col PSG: significa che nella migliore delle ipotesi (2 vittorie e pareggio all'ultima) possono arrivare entrambe a 11. Ma è una delle squadre più imprevedibili del torneo: ha dominato la Juventus e aveva spaventato il Real Madrid al Bernabeu, ha pareggiato in casa con lo Sparta Praga e ha perso 5-1 a Belgrado dalla Stella Rossa.

SHAKTHAR - 4 punti, differenza reti -4. Bayern Monaco e Brest in "casa" (gli ucraini giocano le loro partite interne sul campo neutro di Gelsenkirchen in Germania), Borussia Dortmund in trasferta all'ultima: molto complicato fare 5-6 punti e chiudere a 9-10.

PSG - 4 punti, differenza reti -3. La classifica punisce le elucubrazioni tattiche di Luis Enrique più di quanto la squadra avrebbe meritato con le sue prestazioni. La vittoria su autorete al debutto contro il Girona è arrivata dopo un lungo assalto, il golpe dell'Atletico Madrid a Parigi dopo un dominio impressionante dei francesi. Nel prossimo turno c'è la trasferta sul campo del Salisburgo (3 punti fin qui) e a gennaio la resa dei conti: Manchester City in casa e Stoccarda in Germania.

Tutte queste squadre sono a -4 dalla Juve, che ospiterà il Pep Team allo Stadium e si giocherà verosimilmente la qualificazione a Bruges.

BRUGES - 7 punti, differenza reti -3. Nel prossimo turno ospita lo Sporting Lisbona (10 punti finora) e quindi la Juve. All’ultima andrà all’Etihad contro il City. Cammino in salita per una squadra con un buon impianto di gioco ma miracolata nelle ultime due partite dal folle rigore regalato dall’Aston Villa e dalla comica autorete del Celtic.

DINAMO ZAGABRIA - 7 punti, differenza reti -3. Ospita Celtic e Milan e in mezzo ha il viaggio all'Emirates contro l'Arsenal. Può battere gli scozzesi e raggiungere quota 10, ma anche prendere imbarcate contro le big (ko 9-2 a Monaco di Baviera).

Infine le due grandi deluse, Real Madrid e Manchester City, vincitrici delle ultime due edizioni e protagoniste dell'ultimo lustro.

REAL MADRID - 6 punti, differenza reti 0. È atteso a Bergamo il 10 dicembre contro l'Atalanta, ospita il Salisburgo e va a Brest all'ultima. Ha perso giocatori (Kroos, Carvajal, Militao) ed equilibrio con l'arrivo di Mbappé. Anche con un ko contro Gasperini, ha comunque le qualità per chiudere a 12 punti.

MANCHESTER CITY - 8 punti, differenza reti +6. Ha gli stessi punti della Juventus e una migliore differenza reti. Lo aspettano però tre sfide piene di insidie: allo Stadium, al Parco dei Principi di Parigi e con il Bruges. Fino a pochi mesi fa, 7 punti sarebbero stati considerati il minimo. Oggi, tra cerotti e ammaccature, conviene fare i conti e pensare a metterne insieme almeno 3. Ridursi a cercarli all'ultimo turno con il Bruges, però, sarebbe il vero atto di autolesionismo.

In conclusione, il destino della Juventus è ancora nelle sue mani. E un po' anche in quelle di Inter e soprattutto Milan: se faranno il loro dovere contro Sparta Praga e Dinamo Zagabria, toglieranno molti pensieri anche a Thiago Motta…

