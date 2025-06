Juventus, occhi su Marsiglia-Atalanta per il colpo a centrocampo: 4 obiettivi

Marsiglia-Atalanta, andata delle semifinali di Europa League che prenderà il via questa sera alle 21 allo stadio Velodrome avrà degli spettatori fortemente interessati che non faranno il tifo per nessuna delle due formazioni che scenderanno in campo, ma che osserveranno attentamente la gara. Si tratta degli uomini mercato della Juventus, che nelle fila delle due formazioni hanno ben più di un semplice obiettivo soprattutto in chiave colpo a centrocampo.

L'articolo prosegue qui sotto.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Segui Marsiglia-Atalanta in diretta su DAZNGUARDA SU DAZN Segui Marsiglia-Atalanta in diretta su SKY SPORTGUARDA SU SKY SPORT

Segui Marsiglia-Atalanta in diretta su NOWGUARDA SU NOW

KOOPMEINERS IL PREFERITO - Non è un segreto che questa sarà l'ultima stagione di Teun Koopmeiners con la maglia dell'Atalanta. Lo ha confermato lui stesso in una recente intervista confermando anche che spera in un grande incasso per il club bergamasco. Non è un segreto neanche che Cristiano Giuntoli lo abbia da tempo in cima alla lista degli obiettivi per rinforzare il reparto mediano bianconero, ma lo è altrettanto che, per una valutazione che già supera i 50 milioni di euro servirà prima una grande cessione che generi budget da poter reinvestire.



EDERSON E OUNAHI - Per questo la società torinese non ha l'olandese classe 1998 come unica pista da seguire e, proprio in Marsiglia-Atalanta scenderanno in campo altri due profili seguiti da tempo. Si tratta del brasiliano nerazzurro Ederson, considerato più come alternativa a Locatelli davanti alla regia che non come mezzala (e l'italiano ritroverebbe il suo ruolo originario) e per cui c'è una valutazione di gran lunga inferiore a Koopmeiners, e del marocchino Azzedine Ounahi, classe 2000 pagato "solo" 8 milioni a gennaio 2023 e che dopo l'exploit del Mondiale in Qatar non sta trovando una titolarità assoluta all'OM. Infine, sebbene non possa essere della gara perché escluso dalle liste Uefa, anche Jean Onana, camerunese classe 2000 in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia, ma di proprietà del Besiktas (ex-obiettivo del Milan), resta un profilo più fisico e meno qualitativo, alla Kessie, altro vecchio pallino del ds Giuntoli. Idee, nomi, obiettivi, la Juventus guarda con attenzione alla supersfida europea.