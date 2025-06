Juve Stabia-Cremonese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Tutto pronto per la semifinale di playoff di Serie B, dove Juve Stabia e Cremonese si contenderanno un posto nella finale per la promozione in Serie A, contro la vincente della sfida tra Spezia e Catanzaro. La gara di andata tra campani e lombardi andrà in scena allo Stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia, alle 20.30 di mercoledì 21 maggio 2025. I padroni di casa hanno giù superato il Palermo nel turno precedente grazie al goal del solito Adorante mentre i grigiorossi esordiranno proprio al Menti in questa post-season, in seguito al quarto posto in classifica ottenuto nella stagione regolare di cadetteria.

JUVE STABIA-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juve Stabia-Cremonese

Data: mercoledì 21 maggio

Orario: 20:30

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA-CREMONESE

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Mosti, Pierobon, Rocchetti; Piscopo; Adorante, Candellone All. Pagliuca

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ravanelli, Ceccherini; Gelli, Pickel, Majer, Valoti, Azzi; Bonazzoli, De Luca All. Stroppa

DOVE VEDERE JUVE STABIA-CREMONESE IN TV - Juve Stabia-Cremonese sarà visibile su Dazn. Per vederla in TV è necessario scaricare l'app di Dazn sulla propria smart tv.

DOVE VEDERE JUVE STABIA-CREMONESE IN STREAMING - Juve Stabia-Cremonese è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.