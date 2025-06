Juve Stabia-Palermo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo la fine della regular season è tempo di playoff in Serie B. Spezia e Cremonese sono in attesa di conoscere le loro avvversarie in semfinale. I grigiorossi incontreranno la vincente tra Juve Stabia e Palermo, che si affronteranno sabato 17 maggio alle 20:30. I campani, arrivati quinti, hanno due risultati su tre: in caso di pareggio, infatti, al termine dei supplementari passa la squadra che si è piazzata meglio in campionato. Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Partita : Juve Stabia-Palermo

: Juve Stabia-Palermo Data : sabato 17 maggio

: sabato 17 maggio Orario : 20:30

: 20:30 Canale TV : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn

JUVE STABIA-PALERMO:

FORMAZIONI UFFICIALI JUVE STABIA-PALERMO JUVE STABIA (3-4-3): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Pierobon, Mosti, Fortini; Piscopo, Candellone, Adorante. All. Buglio.

PALERMO (3-4-3): Audero; Diakité, Baniya, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Di Francesco; Segre, Brunori; Pohjanpalo. All. Dionisi. DOVE VEDERE JUVE STABIA-PALERMO IN TV - Juve Stabia-Palermo sarà visibile su Dazn. Per vederla in TV è necessario scaricare l'app di Dazn sulla propria smart tv.

DOVE VEDERE JUVE STABIA-PALERMO IN STREAMING - Juve Stabia-Palermo è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

TELECRONACA - La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni