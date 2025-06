Juve, Vlahovic: "Thiago Motta non vuole che sbagliamo atteggiamento, col Como sono stato sfortunato"

MVP della sfida con una doppietta.si è sbloccato in questa Serie A 2024/25 con una doppietta nella sfida contro il Verona al Bentegodi, vinta dallaper 3-0 e che ha regalato il primo posto in solitaria alla squadra di Thiago Motta. Al termine del match, il serbo ha analizzato il successo ai microfoni di DAZN.

SAVONA - "Gli faccio soprattutto in complimenti, era la sua prima partita. Ha fatto anche gol, abbiamo conquistato i tre punti e sono contento per lui, per la squadra e per i tifosi".

NUOVO PIGLIO - "Sicuramente stiamo facendo un gioco diverso. Questo non vuol dire che toglie qualcosa dell'ultimo anno che abbiamo comunque fatto bene. Nella prima giornata non ho fatto gol, sono stato un po' sfortunato, oggi sono venuti due gol, ma sono soprattutto contento per la squadra, come abbiamo interpretato la partita, l'atteggiamento e queste sono cose fondamentali. Poi il risultato è la conseguenza del nostro lavoro".

THIAGO MOTTA - "Non vorrei che sia interpretato nel modo sbagliato. Sicuramente sta lavorando tanto sull'aggressività, sull'atteggiamento, soprattutto della partita. Puoi sbagliare tutto, ma l'atteggiamento non puoi sbagliarlo, lì siamo tutti d'accordo, perché penso che dall'atteggiamento viene tutto, se ci sei con la testa, se hai la testa giusta, ti viene tutto meglio. Questa è la cosa più importante, anche l'unità del gruppo, giocare uno per l'altro, ma anche le cose tattiche che sappiamo noi".