Juvemania, 15° pareggio: si gioca per non perdere, troppo poco per la Champions e per la vera Juventus

Di chi è la colpa? Di Alberto Costa che si divora una chance a porta vuota da fare impallidire le leggi della probabilità? Delle verticalizzazioni sbagliate, che nascono dai piedi di giocatori che dovrebbero – dovrebbero! – avere quella giocata scritta nel DNA? Di Igor Tudor, che mette il freno a mano con un 3-5-2 prudente e tiene Francisco Conceição a marcire in panchina per troppo tempo, rinunciando a quel briciolo di imprevedibilità che il portoghese avrebbe potuto garantire?

Di chi è la colpa? Qualcuno ce lo dica. Qualcuno abbia il coraggio di alzare la mano e chiarire. Perché dai protagonisti – almeno quelli che parlano – sembra tutto idilliaco. Discorsi sereni, facce tranquille, messaggi rassicuranti: “La direzione è quella giusta, la Champions è a portata, c'è equilibrio”. No. Non c’è equilibrio. C’è bagarre, c’è pressione, c’è una volata finale in cui bisogna tirare fuori la personalità. E la verità è che questa squadra, ancora una volta, si dimostra timida. Timida nei momenti decisivi, timida nel prendere in mano le partite, timida nel carattere. La Juventus – chiamatela come volete, A o B – continua a piegarsi alla legge del più intenso. Quella legge del calcio che non perdona chi abbassa lo sguardo.

Sì, il Bologna ha giocato bene. Sì, è una squadra viva, reattiva, in forma. Ma i due punti persi gridano più forte del punto guadagnato. Perché la Juventus ha avuto le sue occasioni. Ha avuto margine per chiuderla. E quando l’occasione è arrivata, nei piedi di Alberto Costa, la risposta è stata la peggiore possibile: un errore clamoroso, l’immagine plastica di una stagione che ha lasciato solo interrogativi. Una stagione in cui si è capito meno di zero, sotto ogni punto di vista.

Ma non possiamo, non dobbiamo, fermarci ad Alberto Costa. O a Kolo Muani, che vaga in campo come un corpo estraneo. O a Renato Veiga, che non legge il taglio di Freuler. O a Cambiaso, da mesi la copia sbiadita di sé stesso. No. Il punto è più profondo: il punto è come si è arrivati qui. A questo stallo tecnico, emotivo, identitario. Il punto è cosa non ha funzionato. E soprattutto: cosa si sta facendo per evitare che tutto questo si ripeta.

La Champions è ancora lì, teoricamente. Ma conquistarla – e non è una provocazione – sarebbe un mezzo miracolo. L’avevamo scritto una settimana fa. Oggi è ancora più chiaro. La Juventus ha bisogno di altro. Di una svolta. Di una presa di coscienza vera, radicale, concreta. Servono decisioni, scelte, responsabilità. In campo e fuori.

Tudor sorride, nel post-partita. E ci mancherebbe. Il suo piano gara ha retto per buona parte del match. La squadra ha giocato “come voleva lui”. Ma basta questo per essere soddisfatti?No. Non basta. Non può bastare. Non deve bastare. Perché se l’asticella resta così bassa, allora non stiamo parlando della Juventus. O almeno, non di quella che i tifosi e Tudor hanno conosciuto e amato per decenni.

Qualcuno, prima o poi, parlerà di stagione storta. Di annata maledetta. Di momenti sfavorevoli. Ma nemmeno questo sarebbe onesto. Perché nemmeno i rimpianti sono stati guadagnati. I rimpianti si meritano. Con coraggio, con rischio, con voglia di vincere. Questa squadra, invece, ha spesso giocato a non perdere. E il prezzo di questa mentalità è sotto gli occhi di tutti, e nei 15 pareggi in questo campionato.