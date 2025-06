Juvemania: standing ovation a Tudor, Locatelli commosso per il quarto posto

L'ultima immagine è stata quella più emblematica: Manuel Locatelli, al triplice fischio, va ad abbracciare Mattia Perin e si lascia travolgere da quest'ultimo. E' a terra. Sta scaricando in lacrime tutta la tensione, che poi è tutta la responsabilità che ha sentito, specialmente in un anno in cui è partito da aiutante leader e si è trovato da solo a reggere spogliatoi, dissidi interni, un allenatore (Thiago) incomprensibile e un altro che ha fatto tanto affidamento sulla capacità del centrocampista di rompere gli avversari e costruire per i suoi compagni. Quel rigore non poteva calciarlo nessun altro: è stato bravo e fortunato, perché audace.

Ma si può piangere per un quarto posto? O dobbiamo continuare a sottolineare il "minimo" di fianco a obiettivo? Il caso specifico di Locatelli è oggettivamente diverso, quantomeno comprensibile. Se la domanda si sposta - e lo fa - sull'essere soddisfatti o meno di questa stagione, allora la risposta è un secchissimo "no". No perché la Juve, a prescindere dai risultati che non sono arrivati, non è mai stato un contesto virtuoso. E' sempre stata fragile. Ha faticato per ottenere, come non fanno le squadre di talento (vedi l'Atalanta, e la Roma se non avesse accumulato ritardo).

Tutti hanno immaginato che nel finale del Penzo potesse esserci una brutta sorpresa, così com'era capitato tante volte, troppe volte, che a un certo punto sembrava diventata prassi. Il fatto che la beffa non sia arrivata deve indicare quanto il clima possa cambiare se messi nelle giuste condizioni, perciò con i giusti uomini. La difesa titolare ha mostrato tutte le fragilità, quella subentrata ha dato più vigore agli interventi ma mancava nei fondamentali. Gatti è arrivato per spazzare, e l'ha fatto. Però non s'è visto di nuovo il gusto di stare lì a soffrire, andare forti su tutti i palloni. Forse il timore. Forse una mancanza tecnica. Comunque, margine per migliorare.

Lo farà Antonio Conte, con ogni probabilità. E qui si apre il tema Tudor: gli va fatto un applauso per aver accettato, un altro per aver ripescato la squadra "da un buco nero", la standing ovation per aver dribblato le mancanze di questo gruppo e di averlo portato comunque in Champions, con il primo successo esterno arrivato al momento giusto. Quello decisivo. Quello che stava per sfuggire e poi è stato riacciuffato, cambiando per sempre la narrazione di questa stagione.

Adesso i giocatori avranno una settimana di stop, e sembra quasi un ulteriore motivo di stacco. Al Mondiale per Club andrà una squadra differente perché rinnovata, con giocatori che vanno via e ritornano, porte scorrevoli. Sarà il primo grande test per capire se la Juve avrà davvero imparato qualcosa da quest'annata particolare e particolarmente insidiosa. Se l'avrà fatto, allora chi verrà dopo Tudor avrà un terreno più fertile sul quale coltivare. Altrimenti sarà un altro Everest, pure per uno scalatore come Conte.