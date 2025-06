Juventus, 11 giocatori in vendita: eccoli tutti, ma occhio alle continue rivoluzioni

Un'intera squadra in vendita. Sono ben 11 infatti i giocatori della rosa attuale della Juventus che, durante il mercato estivo, potrebbero cambiare aria. E questo senza considerare i rientri dai prestiti, che vedranno, anche lì, il ritorno di elementi destinati nuovamente a essere ceduti, in prestito o a titolo definitivo (un esempio per tutti, Tiago Djaló). Della Juventus attuale, dicevamo, c'è un intero undici che, nei piani della società bianconera, è destinato ad altri lidi.

LA SQUADRA IN VENDITA - Ecco la formazione dei cedibili della Juventus, che schieriamo con un ipotetico 3-4-3: Mattia Perin; Lloyd Kelly, Daniele Rugani, Jonas Rouhi; Filip Kostic, Timothy Weah, Douglas Luiz, Samuel Mbangula; Nico Gonzalez, Dusan Vlahovic, Arek Milik.

LE SCADENZE - Ovviamente, fra questi undici giocatori, ci sono situazioni contrattuali e di mercato molto diverse fra loro. Per quanto riguarda le scadenze contrattuali, Vlahovic, Kostic e Rugani andranno in scadenza nel 2026, una situazione che aumenta le difficoltà di cessione, come abbiamo visto e trattato con dovizia di particolari in questi giorni soprattutto per Vlahovic. Nel 2027 invece scadranno i contratti di Perin e Milik, nel 2028 di Weah, Mbangula e Rouhi, e nel 2029 di Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Kelly.

LA MINI RIVOLUZIONE - Che la motivazione sia tecnica o contrattuale, la Juventus si prepara dunque a una mini rivoluzione della sua 'panchina'. Per tutti gli altri giocatori della rosa, quelli potenzialmente titolari, il Direttore generale Damien Comolli ascolterà proposte di acquisto da parte di altri club solo se considerate irrinunciabili per le casse bianconere, e solo se accompagnate dalla volontà del giocatore di cambiare aria. E questo al netto delle situazioni legate a Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao, per i quali la Juventus sta trattando con Paris Saint Germain e Porto con l'obiettivo di prolungare la permanenza di entrambi a Torino.

IL RISCHIO - Se verrà davvero completata, questa mini rivoluzione della rosa aprirà la strada, come sempre, sia ad opportunità che a rischi. I giocatori ceduti andranno ovviamente sostituti numericamente, possibilmente aumentando la qualità rispetto ai partenti, fra i quali i primi due potrebbero essere Weah e Mbangula, vicini al Nottingham Forest. E poi ci sono gli equilibri di spogliatoio e tecnici: la Juventus arriva già da una rivoluzione attuata nel 2024, con nove acquisti effettuati, soprattutto fra i 'titolari'. Cambiare ancora così tanto sarebbe un buon affare, o ritarderebbe ancora i tempi della costruzione di una nuova Juventus vincente? La risposta a Comolli e Igor Tudor.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui