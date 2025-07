Juventus, 3 scenari sul futuro di Igor Tudor: il croato resta a Torino se...

Non c'è alternativa: la Juventus sa che deve navigare con attenzione per evitare tempeste. E Igor Tudor, richiamato per riportare stabilità in una stagione complessa, ha davanti a sé un percorso pieno di incognite, tra ambizioni, ostacoli e traguardi da raggiungere. Il suo destino bianconero può prendere tre direzioni ben distinte, ognuna con implicazioni cruciali per lui e per il club. Vediamo quali.

SCENARIO 1 - C'era una volta un difensore croato che sapeva come lottare e vincere. Ora, nelle vesti di allenatore, Tudor deve dimostrare di saper applicare la stessa mentalità. Il primo scenario, il più favorevole per lui, prevede una Juventus competitiva, capace di conquistare la qualificazione alla Champions League e di lasciare il segno nel Mondiale per Club. Se riuscisse a dare alla squadra un'identità solida, con un equilibrio tra pragmatismo e spettacolo, potrebbe convincere la dirigenza a confermarlo. La sua capacità di valorizzare i talenti e di far rendere al meglio il gruppo sarebbe determinante. Se la Juve di Tudor riuscisse, ecco, a esprimere un calcio convincente e a ottenere risultati, la scelta di confermarlo sarebbe quasi inevitabile.

SCENARIO 2 - A volte, nemmeno un buon lavoro è sufficiente per restare. Tudor potrebbe centrare gli obiettivi stagionali, ma la società potrebbe aver già individuato un altro allenatore per il futuro. Il motivo? Un profilo più esperto, più blasonato o più adatto al progetto tecnico. Tra i possibili successori, Antonio Conte sarebbe una scelta evocativa, capace di riportare disciplina e grinta. Gian Piero Gasperini, con il suo gioco offensivo e intenso, potrebbe essere una valida alternativa. Anche Stefano Pioli e Roberto Mancini rappresenterebbero opzioni credibili per una Juventus solida e gestionale. In questo caso, Tudor resterebbe un traghettatore, un tecnico che ha svolto il suo compito con onore ma senza guadagnarsi la conferma.

SCENARIO 3 - Il terzo scenario è quello più negativo per l’ex difensore croato. Se la Juventus non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, il suo destino sarebbe segnato. Il club non può permettersi di restare fuori dall’Europa che conta, e un fallimento in questo senso renderebbe inevitabile un cambiamento sulla panchina. L’assenza dalla Champions porterebbe problemi economici e d’immagine, spingendo la società a ripensare il progetto tecnico. Per Tudor, sarebbe un duro colpo alla carriera, mentre la Juventus si concentrerebbe su un allenatore in grado di garantire un’immediata ripartenza.

