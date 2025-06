Juventus, 4 gol dall'Inter: l'ultimo poker ai bianconeri più di un anno fa

La Juventus, dopo un inizio di campionato in cui si era distinta per il grande lavoro difensivo che l'aveva portata a subire un solo gol nelle prime 8 partite, inverte decisamente il trend nella sfida contro l'Inter. Nel match di San Siro, valido per la nona giornata di Serie A, i bianconeri concedono 4 gol ai nerazzurri segnando un deciso punto di svolta nello score difensivo.

L'ULTIMA VOLTA CON IL SASSUOLO - I 4 gol subiti contro l'Inter non solo sono in controtendenza con l'inizio della stagione, ma consegnano un risultato che in casa Juve non si vedeva in Serie A da più di un anno. L'ultima volta che una squadra era stata in grado di fare 4 gol ai bianconeri era il 23 settembre 2023 e al Mapei Stadium di Reggio Emilia si giocava un Sassuolo-Juventus. In quel caso la sfida si chiuse sul 4-2 con l'autogol di Gatti - propiziato dall'incomprensione con Szczesny - simbolo di quell'insuccesso. Tra gli altri marcatori dei neroverdi Pinamonti, Berardi e Laurienté, mentre per i bianconeri le due reti portavano la firma di Chiesa e di Vina (autogol).