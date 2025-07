Juventus a caccia di difensori, Rugani e Huijsen sono un rimpianto? Ecco perché sono stati ceduti

La Juventus sul mercato è a caccia di difensori, per sopperire alle perdite di Gleison Bremer e Juan Cabal, che saranno assenti per infortunio fino al termine della stagione. I bianconeri in questo mese di gennaio hanno già acquistato il terzino Alberto Costa e il duttile Renato Veiga, che può essere impiegato sia come centrale che sulla fascia sinistra. E non finisce qui, perché Cristiano Giuntoli è ancora alla ricerca di un altro difensore centrale da regalare a Thiago Motta. (LEGGI QUI: Juventus, Todibo apre a un nuovo colpo dalla Premier: i nomi)

Facendo un passo indietro, e tornando alle scelte di mercato effettuate la scorsa estate, non sono pochi i tifosi e gli osservatori che si chiedono come mai la Juventus abbia rinunciato apparentemente a cuor leggero a due giocatori come Daniele Rugani e Dean Huijsen, un elemento esperto e uno emergente che adesso sarebbero potuti tornare utili, senza bisogno di dover ricorrere al mercato. Entrambe le scelte, e le conseguenti cessioni, sono motivate da solidi argomenti.

PERCHE' E' STATO CEDUTO RUGANI - Per quanto riguarda Rugani, l'elemento fondamentale è l'incompatibilità tecnico tattica riscontrata da Thiago Motta rispetto alla sua idea di calcio. Durante il ritiro estivo, l'allenatore italo-brasiliano ha valutato che il classe 1994 toscano non fosse adatto al proprio credo calcistico, riferendo a Giuntoli che, se fosse rimasto, molto difficilmente Rugani sarebbe rientrato nelle rotazioni del settore difensivo bianconero. Da qui la cessione all'Ajax con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025 e, di fatto, l'implicita motivazione all'impossibilità che un eventuale rientro di Rugani venisse preso in considerazione a gennaio per tamponare l'emergenza.

PERCHE' E' STATO CEDUTO HUIJSEN -Per Huijsen la scelta è stata più dolorosa e difficile, e non è stata presa a cuor leggero. La Juventus ha deciso infatti di aprire un nuovo ciclo e di puntare sui giovani, ma non di soli giovani si può vivere, e sperare di vincere. E quindi andavano fatte delle scelte, decidendo di puntare su alcuni di loro (Kenan Yildiz in primis) e rinunciando ad altri, le cui cessioni potessero consentire di fare delle plusvalenze utili anche per poter effettuare investimenti su giocatori più maturi (Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez). E quindi, in quest'ottica, via libera alle cessioni di Matias Soulé e, appunto, Huijsen, ceduto al Bournemouth a titolo definitivo per 15,2 milioni pagabili in cinque esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 3 milioni, con un impatto positivo sull’esercizio pari 13,7 milioni. Huijsen, autore di una buona stagione in Premier con 12 presenze e 2 gol, ora è finito nel mirino di club come Chelsea e Bayern Monaco. Un rimpianto per la Juventus?

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui