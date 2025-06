Juventus, acquistati due classe 2007: ruolo e provenienza

La Juventus ha portato a termine due acquisti in prospettiva. Il club bianconero ha infatti ingaggiato due giovani giocatori - entrambi classe 2007 - che saranno aggregati per la prossima stagione alla Primavera, con la possibilità di fare presto il salto in Next Gen e poi, eventualmente, di guadagnarsi poi la "scalata" verso la Prima squadra, sull'esempio di altri talenti che hanno seguito quel percorso come, uno su tutti, Kenan Yildiz. IlBianconero.com traccia due brevi



Chi è Léo Bamballi

Il primo è Léo Bamballi, terzino destro di nazionalità francese del Lione che nella sua ancor breve carriera è stato schierato anche come difensore centrale. Nell'annata appena trascorsa ha giocato nella formazione Under 19 del club d'oltralpe, collezionando 20 presenze complessive per un totale di 1.571 (senza goal né assist), un rendimento simile a quello della stagione precedente.



Chi è Grady Makiobo

Il secondo è Grady Makiobo, difensore centrale belga di proprietà del Club Bruges, che quest'anno lo ha messo a disposizione della squadra Under 18 con cui è stato protagonista anche in una gara di Youth League: per lui, in totale, 19 presenze per 1.493 minuti, con anche 4 goal all'attivo.