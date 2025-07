Juventus, adesso vietato sbagliare. Le 3 certezze da cui riparte Motta, non solo di formazione

Più volte si è parlato di una svolta per la Juve, spesso in chiave positiva. Sembrava potesse arrivare con la vittoria contro il Manchester City a dicembre, poi con Juventus-Milan a gennaio e, più di recente, con il successo nel derby d’Italia contro l’Inter. Ma ogni volta è stata un'illusione: subito dopo, la squadra di Thiago Motta si è puntualmente fermata. La squadra bianconera è stata costante nella sua discontinuità, coerente nell’incoerenza. Nel giro di una settimana, più volte, si è passati dall’entusiasmo alla sfiducia. È una dinamica tipica del calcio italiano, certo, ma la stagione bianconera ha amplificato questi sbalzi d’umore.

CERTEZZE - L’eliminazione in Coppa Italia, però, sembra avere un peso diverso rispetto agli alti e bassi vissuti finora, nel bene e nel male. Per il modo in cui è maturata, per il fatto che sia arrivata a pochi giorni di distanza da quella in Champions, ma soprattutto per le reazioni che ha suscitato. Mai la Juve era stata fischiata così, mai Thiago Motta si era espresso con parole tanto dure. Adesso, la squadra e l’allenatore devono inevitabilmente tracciare una linea. Serviranno dei cambiamenti, ma alcune certezze restano.

CENTROCAMPO - La prima certezza è una di quelle che avrebbe dovuto essere tale da tempo, ma che nel corso della stagione è stata spesso messa in discussione: la coppia Locatelli-Thuram. Il duo che, fin dall’inizio, ha dato le migliori risposte. Eppure, Motta ha più volte lasciato in disparte il francese, preferendogli Koopmeiners e, più di recente, anche Douglas Luiz. Ma ora i dubbi devono lasciare spazio alla realtà: Thuram non può restare fuori. E neanche Locatelli, che, pur con qualche passaggio a vuoto, resta un punto fermo della stagione. Non saranno il centrocampo più forte del campionato, né una coppia priva di difetti, ma sono la miglior opzione che la Juventus ha. E stavolta, anche il tecnico dovrà prenderne atto.

MCKENNIE E WEAH - C’è un’altra coppia che sta diventando un pilastro, pur non condividendo lo stesso ruolo in campo: Weston McKennie e Timothy Weah. Gli statunitensi non erano certo tra le prime scelte a inizio stagione: McKennie per ragioni tecniche e contrattuali, Weah per un rendimento iniziale sottotono. Eppure, entrambi sono diventati titolari indiscussi, sorprendendo anche per la posizione occupata. Timothy si è reinventato terzino destro, mentre Weston si è imposto sulla trequarti. Energia, corsa, inserimenti e anche gol: la Juventus ha bisogno di loro.

NESSUN DUBBIO SU KOLO - La terza certezza per Thiago Motta è Randal Kolo Muani. Dopo un impatto devastante con cinque gol nelle prime tre partite, il francese ha rallentato, ma non è mai stato tra i peggiori. Contro l’Empoli, pur schierato da esterno, ha offerto una prestazione solida e ha trasformato con freddezza un rigore pesante. Ora, con una sola competizione da giocare e un Vlahovic finito nuovamente al centro delle critiche, non ci sono più dubbi: Kolo Muani sarà il centravanti titolare della Juventus fino a fine stagione. E, a questo punto, persino ipotizzare un ballottaggio con il serbo appare fuori discussione.

