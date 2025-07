Juventus: al via l'era Thiago Motta, è arrivato alla Continassa VIDEO

Il giorno prima, del primo giorno. Sembra un gioco di parole e invece è il "viaggio" che ThiagoMotta ha deciso di affrontare, durante il quale vivrà di fatto le prime ore da allenatore della Juventus.

IN ANTICIPO - Come da programma, Motta arriva qualche giorno prima del ritiro: questa sera lo sbarco a Malpensa, quindi prima tappa nel centro nevralgico e operativo della Juve. Continassa, poi domani JMedical, quindi Training Center, già da qualche giorno frequentato dai suoi uomini. Anche per parametrare il lavoro, per non arrivare impreparati.

19.30 L'ARRIVO A MALPENSA, POI A TORINO



21.30 - Thiago Motta è arrivato a Torino dove si è intrattenuto con la prima cena ufficiale da bianconero con staff e membri dell'organico bianconero con cui condividerà strutture e campo di allenamento.



LA NUOVA STAGIONE - Già, perché mercoledì si inizia, con una lista di convocati completamente rimaneggiata - Europeo e Copa America non hanno lasciato grosse speranze -, ma anche con l'entusiasmo delle prime volte, quelle che per Thiago saranno fondamentali per capire status, voglia, ambizione del suo gruppo. Ecco, a proposito di quest'ultimo: sarà cementato in particolare in ritiro, stavolta in Germania e non Oltreoceano: dal 20 al 26 luglio, la squadra si allenerà a Herzogenaurach, casa Adidas, dove affronterà pure la prima amichevole stagionale.

I PRIMI PASSI - Nel mentre, però, ci sarà da impostare il lavoro, preparare la squadra, espletare tutti gli aspetti formali. E ogni cosa partirà da questa sera d'estate, dal Portogallo a Malpensa, poi Torino e quindi Juventus. Non ci sarà stata l'accoglienza delle grandi occasioni quando è atterrato all'aeroporto di Varese poco prima delle 20, ma ci sarà tempo pure per quella. In seguito l'arrivo alla Continassa in attesa della prima giornata da juventino di domani. Nel mentre, al via una storia nuova e diversa. Con un mercato già importante e ambizioni altrettanto forti.