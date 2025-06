La Juventus torna alla carica per Tomori

Perso un Araujo, si proverà a trovarne un altro. Anzi: altri due. La Juve ci proverà, vuole riempire il pacchetto degli acquisti di gennaio, che già in queste ore ha visto in dirittura d'arrivo - cioè, praticamente atterrati - sia Alberto Costa che Randal Kolo Muani. Il primo, un acquisto per presente e futuro; il secondo, un prestito di sei mesi, poi si vedrà. E il centrale? Tutti se lo chiedono, e tutti se lo aspettano soprattutto. I due nomi su cui ora si concentreranno Cristiano Giuntoli e la sua squadra sono vecchi pallini, incastri finora non andati a buon fine. Su tutti, si fa forte la possibilità di Fikayo Tomori.

AFFARE FATTO - Del resto, non si può partire da zero, non a metà gennaio, con tre settimane che saranno oggettivamente bollenti. La Juve vuole ripartire quantomeno dalla base d'accordo trovata prima della Supercoppa Italiana. Un prestito biennale (incassato) con obbligo di riscatto, per una cifra intorno ai 20 milioni. Salutato Fonseca, il Milan è stato bloccato dalle nuove intenzioni di Conceicao, pronto a rimettere l'inglese al centro del progetto. Bianconeri beffati? Nì. Perché se ne può riparlare, in attesa di capire meglio e più concretamente se il pensiero sul difensore sia cambiato per Ibra e i suoi. Di sicuro, un altro tentativo ci sarà. Capiremo a cosa porterà, magari già sabato, quando Juventus e Milan torneranno a sfidarsi.

L'INCONTRO - Ecco, il calendario per una volta lo si vive come un'opportunità, non come una lunga serie di ostacoli da superare. L'occasione è nello scenario dell'Allianz Stadium, dove inevitabilmente i protagonisti si incontreranno e parleranno. Di cosa? Eh, dell'attualità. E cioè di mercato. Praticamente di Tomori. Smaltite le necessità stringenti, per la Juventus è arrivato il momento di riempire gli altri vuoti, altrettanti fondamentali. Tomori è un discorso interrotto, e come tutti si può riaprire con diplomazia, astuzia e qualche milione in più. Certo, servirà tempo. Ed è l'unica cosa che la Juve sembra adesso non possedere davvero.

