Juventus all'attacco: spunta Lookman fra Adeyemi e Osimhen

Terminato il mercato di gennaio, la Juventus pensa già al futuro con un obiettivo preciso: definire e rinforzare l'attacco. Se l'estate del 2024 ha visto tanti movimento riguardanti il centrocampo, e il mercato invernale del 2025 aveva come priorità quella di andare a coprire i buchi in difesa derivanti dagli infortuni, durante la prossima estate l'attenzione di Cristiano Giuntoli sarà indirizzata in particolare sul reparto offensivo bianconero.

SITUAZIONI VLAHOVIC E KOLO MUANI - A fare da cardine saranno due situazioni caldissime: quella riguardante il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic (in scadenza il 30 giugno del 2026) e quella che concerne il futuro di Randal Kolo Muani, arrivato a gennaio in prestito secco dal PSG. Vlahovic molto difficilmente rinnoverà e, con tutta probabilità, sarà messo sul mercato durante l'estate, per non correre il rischio di arrivare a parametro zero nell'estate del 2026. Per Kolo Muani invece l'idea della Juventus è quella di arrivare a definire con il PSG un nuovo prestito, per una stagione intera, questa volta però con un diritto di riscatto nel 2026 (anche se i francesi preferirebbero fissare un obbligo di riscatto, e su questo aspetto verterà la trattativa).

IDEE IN ENTRATA: FRA ADEYEMI E OSIMHEN... - Per quanto riguarda i nomi che possono rientrare fra gli obiettivi di mercato della Juventus, vi abbiamo parlato in questi giorni dell'esterno d'attacco del Borussia Dortmund Karim Adeyemi, un vecchio pallino di Giuntoli che aveva provato il colpo la scorsa estate senza successo e che a gennaio è stato nel mirino anche dal Napoli. Un altro nome è quello di Victor Osimhen, che Giuntoli conosce bene e che è tuttora di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Galatasaray.

...RISPUNTA LOOKMAN - Nelle ultime ore poi è rispuntato, in orbita Juve, un altro profilo importante, che era stato accostato ai colori bianconeri anche la scorsa estate, vale a dire quello di Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta. Sul proprio canale YouTube, Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport, parla così dell’interesse juventino per il classe 1997 nigeriano, Pallone d'Oro africano: "Un altro centravanti che piace alla Juve, e per cui ci sono stati contatti con l’entourage, è Lookman dell’Atalanta. Si parlava di un suo addio già nell’ultima estate, quando poi si è mosso Koopmeiners non se ne è fatto nulla, ma i suoi agenti si stanno muovendo per cercare delle buone offerte. Ovviamente sappiamo che l’Atalanta è sempre bottega cara, quindi ci vorranno almeno 50 milioni. Non verrà certamente regalato". Dopo quella per Koopmeiners, per il quale la Juventus ha versato 60 milioni all'Atalanta in seguito a una trattativa lunga ed estenuante per tutte le parti in casa, la prossima estate assisteremo a una 'telenovela' di mercato per Lookman?

