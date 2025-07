Juventus, anche McKennie in gruppo con Douglas Luiz. John Elkann alla Continassa, sostegno a Motta e Giuntoli

La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa, in vista del match di mercoledì all'Allianz Stadium contro il Manchester City, nella sesta giornata della League Phase della Champions League. Le buone notizie per Thiago Motta arrivano dai recuperi di Douglas Luiz e Weston McKennie, che si sono allenati in gruppo e che si candidano per tornare fra i convocati per il match con la squadra di Pep Guardiola, nella quale invece sarà probabilmente assente, oltre agli infortunati di lungo corso, anche Andrea Cambiaso, infortunatosi sabato contro il Bologna. Motta in ogni caso farà di tutto per recuperare l'esterno, testandone le condizioni fino a mercoledì mattina.

ELKANN ALLA CONTINASSA - Intanto, come si legge sui canali ufficiali della Juventus, c'era anche John Elkann questa mattina alla Continassa per assistere all'allenamento della Juventus a due giorni dalla super sfida di Champions League contro il Manchester City. Elkann ha incontrato al Training Center Maurizio Scanavino, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta: come riporta il sito della Juventus (foto sito Juventus), è "il modo migliore per avvicinarsi tutti insieme, uniti e determinati, alla grande notte di mercoledì".

Domani, martedì 10, sarà vigilia di gara e questo sarà il programma della giornata: alle 11.00 la squadra si allenerà al JTC e successivamente, alle 13:30, ci sarà la conferenza stampa dei bianconeri presso la sala stampa dell'Allianz Stadium.

