Juventus, anche Savona va ko. Motta sugli infortuni: "Non è sfortuna"

Della lista dei giocatori convocati da Thiago Motta per la trasferta di domani a Cagliari non fa parte Nicolò Savona che, a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, rimarrà a Torino. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Savona è solo l'ultimo dei calciatori infortunati in questa stagione per i bianconeri. In particolare, il settore difensivo è stato quello che più di ogni altro è stato falcidiato dai problemi fisici. Oltre ai lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal, per i quali da tempo la stagione è terminata, Motta a Cagliari dovrà fare a meno di Pierre Kalulu, Renato Veiga e Nicolò Savona.

In questa stagione, Savona ha collezionato 31 presenze, per un totale di 2.017 minuti giocati, con 2 gol, 1 assist e 4 ammonizioni.

Proprio oggi, in conferenza stampa, Thiago Motta aveva parlato degli infortuni dei difensori: "Basta vedere tutte le squadra. Guardate il City o il Real. Non è sfortuna".

Di seguito la lista dei bianconeri convocati da Thiago Motta per la trasferta della Juventus in Sardegna. Domani sera i bianconeri saranno in campo in trasferta sul campo del Cagliari, nel posticipo domenicale della 26esima giornata di Serie A.

I CONVOCATI

1 Perin

2 Alberto

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

16 McKennie

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

40 Rouhi

51 Mbangula

