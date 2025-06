Serbia, infortunio per Kostic: esce in lacrime, cosa cambia per il futuro alla Juventus

Filip Kostic è sceso in campo da titolare nella gara tra la sua Serbia e l’Inghilterra, seconda sfida del Gruppo C di Euro 2024 ed esordio della nazionale balcanica, ma la sua partita è durata 41 minuti: l’esterno della Juventus ha dovuto lasciare il campo in lacrime, con l'aiuto dello staff medico.

LA DINAMICA – Kostic si è accasciato sulla sua fascia laterale, pochi minuti dopo aver avuto un singolare momento di tensione con Jude Bellingham: il serbo ha accusato un problema muscolare alla gamba sinistra. Al suo posto è entrato il centrocampista Mladenovic.

LE CONDIZIONI - Si attendono aggiornamenti ufficiali da parte della Serbia, ma il problema sembra essere serio, viste anche le lacrime versate da parte di Kostic. Il giocatore della Juventus dovrà sostenere gli esami di rito per comprendere le reali condizioni fisiche: le prime sensazioni non sono positive.

FUTURO ALLA JUVE - Il futuro di Kostic sembra essere lontano dalla Juventus. L'esterno sinistro, infatti, è stato inserito nella lista dei giocatori in partenza da parte del club bianconero. Negli ultimi giorni, le voci di mercato che lo riguardano sono diventate particolarmente insistenti, con molte indiscrezioni provenienti dalla Turchia (con il Fenerbahçe in vantaggio sul Galatasaray, grazie all'interessamento di Jose Mourinho, che già aveva sondato il giocatore ai tempi della Roma). Chiaro come, i possibili tempi di recupero dell’infortunio occorsogli questa sera, possano mettere a rischio i piani di mercato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli: tra campo e mercato, cresce l’attesa per le condizioni di Filip Kostic.