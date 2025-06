Juventus, Arthur in lista Champions: cosa significa in chiave mercato

Nella lista per la Champions League 2024-25 resa nota oggi dalla Juventus, figura a sorpresa anche Arthur, uno degli giocatori 'epurati' durante l'estate e, tutt'ora, sul mercato. L'inserimento del classe 1996 nella LISTA A dei bianconeri che saranno a disposizione di Thiago Motta, non significa assolutamente che la Juventus torni a puntare sul brasiliano. Arthur, in scadenza di contratto nel 2026 e reduce dal prestito alla Fiorentina, non rientra nel progetto della Juventus per i prossimi anni: la sua presenza in lista si deve solo alla disponibilità di posti, visto che la Juventus può permettersi di inserire alcuni giovani, ormai in pianta stabile a disposizione di Motta, in LISTA B.

La presenza di Arthur non esclude il fatto che Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, sia ancora al lavoro per trovare una soluzione uscita per l'ex centrocampista di Gremio e Barcellona. Ricordiamo le date del mercato e in particolare dove la campagna trasferimenti è ancora aperta: il 30 agosto infatti il mercato si è chiuso per Serie A, Premier, Bundesliga, Liga e Ligue 1. In altri paesi, invece, i termini sono altri: ieri, lunedì 2 settembre, a mezzanotte si è chiuso il mercato in Arabia Saudita, Brasile, Olanda e Portogallo (con la cessione di Tiago Djalò al Porto). Il mercato invece è ancora aperto in questi paesi: in Qatar il mercato chiude il 9 settembre, così come in Romania e Svizzera. Il 10 si chiude in Messico, l'11 in Grecia, il 12 in Russia. Infine, il 13 settembre, chiusura in Serbia e Turchia.

Diversa invece la situazione per Filip Kostic: il fatto che il serbo non sia inserito in lista fa pensare che la sua cessione possa essere imminente, o almeno più probabile di quella di Arthur.

ECCO L'ELENCO COMPLETO DELLA LISTA CHAMPIONS DELLA JUVENTUS

LISTA A

PORTIERI: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 29 Di Gregorio

DIFENSORI: 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Danilo, 15 Kalulu, 27 Cambiaso, 32 Cabal

CENTROCAMPISTI: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 16 Mckennie, 17 Adzic, 18 Arthur, 19 Thuram, 21 Fagioli, 22 Weah, 26 Douglas Luiz

ATTACCANTI: 7 Conceicao, 9 Vlahovic, 11 Nico Gonzalez, 14 Milik

LISTA B

10 Yildiz, 36 Anghelé, 37 Savona, 38 Daffara, 40 Rouhi, 51 Mbangula

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui