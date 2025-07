Juventus, Arthur libera spazio per il primo colpo: l'intreccio con la Roma e due offerte in Spagna

Il mercato di gennaio della Juventus passerà inevitabilmente anche dalle uscite. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è alle prese con diversi tavoli di trattativa aperti, ma la necessità prioritaria, imposta da un bilancio da tenere comunque sotto osservazione, è quella di incassare, o quantomento liberare spazio salariale nel monte ingaggi per poter poi regalare a Thiago Motta diversi innesti. E fra i giocatori che da oltre 6 mesi non rientrano nei piani dell'allenatore italo-brasiliano e che si stanno addirittura allenando lontano dalla prima squadra c'è Arthur Melo, il cui futuro però potrebbe presto svoltare.

INTRECCIO CON LA ROMA - Da giorni il brasiliano è all'interno di un intreccio di mercato importantissimo con la Roma e che vede protagonista anche il centrocampista francese Enzo Le Fee. I due erano in cima alla lista degli obiettivi di mercato del Betis Siviglia ma nelle ultime ore sull'ex-Rennes si è inserito con forza il Sunderland che ha chiuso l'affare portando il francese in Premier in prestito con diritto di riscatto. Se l'affare andrà in porto ci sarà il semaforo verde per i biancoverdi di Siviglia per arrivare al prestito di Arthur.

LA MOSSA DELL'ATLETICO - Prestito, ma con diritto di riscatto è invece l'idea che nelle ultime ore sta proponendo alla Juventus un altro club spagnolo. Secondo Sport è l'Atletico Madrid che sta cercando un centrocampista di qualità da inserire in rosa e regalare a Simeone per rilanciare la propria rincorsa in tutte le competizioni. L'asse Atletico-Juventus è da sempre caldissimo e anche nello scorso gennaio fu vivissimo con l'operazione Kean che sfumò a visite già completate.

IL PROBLEMA INGAGGIO - Il problema, oggi e in entrambi i casi, resta la situazione salariale di Arthur il cui contratto fu rinnovato dalla Juventus oltre un anno fa, prima che si completasse l'operazione in prestito con la Fiorentina, fino al 30 giugno 2026. L'obiettivo all'epoca fu quello di dilazionare la quota ammortamento pesantissima, dato un valore d'acquisto enorme da oltre 72 milioni di euro più 10 di bonus. Con l'allungamento del contratto, tuttavia, non è stato rivisto al ribasso l'ingaggio da 5 milioni di euro netti più 4 di bonus a stagione. Oggi la società bianconera può sì lasciarlo partire, ma è sulla quota di ingaggio che verrà pagata per concedere la cessione in prestito che si gioca la partita più importante.

LIBERA SPAZIO PER UN COLPO - Il suo addio, unito alla possibile risoluzione del contratto di Danilo, due degli ingaggi più alti fra i giocatori non ritenuti utili da Thiago Motta, consentirebbero quindi a Giuntoli di poter agire più in tranquillità. Di fatto l'addio di Arthur consentirebbe alla Juventus di liberare spazio per il primo colpo in entrata, con i nomi di Araujo e Kolo Muani in cima alla lista dei desideri.

