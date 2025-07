Juventus, Balerdi mette tutti d'accordo: chi è l'argentino obiettivo dei bianconeri

Alla Juventus, in chiave mercato, c’è un nome che mette tutti d’accordo, “vecchi” e “nuovi” inquilini della Continassa: è quello di Leonardo Balerdi, leader e capitano del Marsiglia di Roberto De Zerbi. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. Il 26enne argentino è un pallino di Igor Tudor, che lo ha allenato nella stagione trascorsa all’OM (2022-23), ma è apprezzato anche da Giorgio Chiellini. L’ex Boca Juniors è un nome che stuzzica anche il nuovo dg bianconero Damien Comolli, che lo ha affrontato più volte ai tempi della presidenza del Tolosa.

DUTTILE - Come si legge sul quotidiano, il nome di Balerdi è uscito rafforzato dai primi vertici di mercato. Gli aspetti tecnici si intrecciano a quelli anagrafici. Balerdi gioca nell’Argentina, ma possiede anche il passaporto italiano. Nel caso, la Juventus non dovrebbe nemmeno occupare uno dei due slot extracomunitari per l’ex Boca Juniors. Più importante e preziosa è la duttilità del classe 1999 cresciuto alla Bombonera. Il classe 1999 può giocare in tutte le posizioni della difesa a tre: al centro e a destra, all’occorrenza anche a sinistra. Tudor lo ha sperimentato di persona – e sul campo – e per questo non ha dubbi sull’ex pretoriano. Gli incastri di mercato sono ancora tanti e variegati, ma Balerdi potrebbe agire con Bremer e indifferentemente con uno tra Kalulu e Gatti

RAPPORTI JUVE-MARSIGLIA -Con il Marsiglia, i rapporti sono ottimi tanto a livello di vertici – il presidente Longoria in passato ha lavorato in bianconero come capo scout e ha incrociato spesso Comolli e Chiellini nelle riunioni dell’Eca – quanto di dirigenza, sottolinea la Gazzetta: il ds dei francesi è Medhi Benatia, ex compagno di Chiellini ai tempi della Juventus. Il feeling tra la Signora e il Marsiglia è un ottimo punto di partenza. Anche se al Velodrome, almeno per il momento, non vorrebbero privarsi dell’argentino.

LA CONCORRENZA - Su Balerdi, la Juventus c’è, ma non corre da sola: l'argentino è anche un obiettivo della Roma di Gian Piero Gasperini, intrigato dal centrale già ai tempi dell’Atalanta.

