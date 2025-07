Juventus, battibecco tra Thiago Motta e Cambiaso? Cos'è successo

Ambiente caldo in casa Juventus. Sono diventate virali alcune immagini della gara nella quale la squadra di Thiago Motta ha patito il ko che l'ha estromessa dalla Champions League quando ancora si era alla fase dei playoff. A Eindhoven, sul campo del Psv, le telecamere di Prime Video hanno inquadrato un siparietto dai toni polemici tra l'allenatore ex Bologna e Andrea Cambiaso.

Facciamo ordine: l'esterno partiva dalla panchina - come spesso gli è capitato in questa fase di stagione dopo infortuni e voci di mercato. Al decimo minuto di gioco, Renato Veiga chiede il cambio per infortunio. Thiago Motta allora richiama proprio Cambiaso ma il suo ingresso in campo scatena polemiche e rivisitazioni. Il motivo? Alcuni atteggiamenti del giocatore e alcuni labiali pescati dai video che immortalano quei momenti concitati e tesi.

Come ricostruisce ilbianconero.com, a bordocampo, Cambiaso ha qualcosa da ridire con Thiago Motta. Secondo l'interpretazione di diversi utenti sui social, Cambiaso direbbe: “Ma perché devo entrare proprio io?”. Una ricostruzione questa che la stessa testata che si occupa di Juventus trova infondata. Anche se, e le immagini lo testimoniano, un momento di tensione tra Thiago Motta e Cambiaso c'è stato.

Cos'è successo allora? Semplice, l’esterno avrebbe preferito continuare a scaldarsi per qualche altro minuto in quanto, dopo l'infortunio, gli sarebbero serviti per essere pronto e per non rischiare una ricaduta. Dal canto suo, Thiago Motta ha la necessità di cambiare subito e quindi spinge per l'ingresso dell'ex Bologna. Un caso dunque subito sgonfiato ma che riguarda un giocatore da tempo finito sotto ai riflettori per l’interesse del Manchester City e per il problema alla caviglia che lo ha costretto a stare fuori.