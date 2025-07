Juventus, bilancio dei punti disastroso: Motta-Tudor peggio di Allegri, solo la Champions può salvare Giuntoli

Udinese e Venezia sono le ultime due avversarie della Juventus nel campionato di Serie A 2024-25. La Vecchia Signora ha di fronte 180 minuti di fuoco, per centrare la qualificazione alla prossima Champions League e per raggiungere l'obiettivo minino stagionale per salvare il salvabile in una stagione comunque da dimenticare. "Siamo partiti con obiettivi economici e tecnici precisi, siamo convinti di essere nella parabola corretta e di essere competitivi a prescindere nella prossima stagione. Con la Champions poi chiaramente sarebbe diverso, anche per il prestigio": così Cristiano Giuntoli, Football director dei bianconeri, sabato ha tracciato un primo bilancio della stagione. Ma è chiaro che la qualificazione alla prossima Champions segna tutta la differenza del mondo, fra il fallimento totale e un pessimo risultato che comunque, con i soldi in tasca della partecipazione alla Champions 2025-26, permetterebbe almeno di guardare al futuro con più fiducia.

MEGLIO ALLEGRI - Scattando una fotografia ad oggi del campionato della Juventus, salta subito all'occhio il dato relativo ai punti fatti dalla Juventus, in confronto ai punti fatti negli anni precedenti. I bianconeri di Thiago Motta, prima, e di Igor Tudor, adesso, sono a 64 punti dopo 36 giornate, con una media di 1,7 punti a partita. Negli ultimi tre anni con Massimiliano Allegri in panchina la squadra aveva chiuso facendo in due circostanze più punti di quelli con cui finirà quest'anno e al massimo la coppia Thiago Motta/Tudor potrà raggiungere la quota punti del primo anno dell'Allegri 2.0. Per un campionato peggiore di quello attuale, bisogna tornare indietro al biennio Zaccheroni-Del Neri quando i bianconeri chiusero con 55 e 58 punti (stagioni 2009/2010 e 2010/2011).

CONFRONTI - In questo decennio, la Juventus che ha fatto più punti è stata l'ultima Juventus campione d'Italia, quella di Maurizio Sarri nel 2019-20, con 83 punti. La stagione successiva, 2020-21, la Juventus di Andrea Pirlo arrivò a quota 78. Poi, il triennio dell'Allegri bis: stagione 2021/2022, 70 punti; stagione 2022/2023, 72 punti sul campo (62 dopo la penalizzazione per il caso plusvalenze); stagione 2023/2024, 71 punti. Quest'anno, ripetiamo, , quindi, la Juventus attuale farà peggio delle ultime due di Allgri, e al massimo potrà eguagliare il primo anno dell'Allegri bis.

CADUTA SENZA FINE - In ogni caso, quindi, la rivoluzione della scorsa estate, con il progetto targato Motta, con Tudor chiamato a rimediare in corsa, ha già prodotto, in termini di punti, un risultato negativo rispetto al recente passato. La Juventus è in una crisi che sembra non finire mai e che ogni anno porta più in basso. Su queste pagine abbiamo spesso elogiato Giuntoli per aver ringiovanito la rosa e per aver abbassato il monte ingaggi. Ma non basta: le ingenti risorse messe a disposizione dalla proprietà al management chiedono risultati migliori. La scelta del nuovo allenatore e il prossimo mercato saranno fondamentali, per fermare la caduta libera e invertire il senso di rotta: Champions o non Champions, i tifosi chiedono alla Juventus di tornare Juventus, ossessionata dalla vittoria.

