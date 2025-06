Juventus, Bremer: "Il mio ginocchio sta bene, ora è solo una questione di testa. Fondamentale la chitarra per il recupero"

vede sempre meno giorni tra sé e il definitivo recupero dall'infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro subito lo scorso ottobre. Il difensore brasiliano dellastanel corso della manifestazione.

A Globo Esporte, l'ex centrale del Torino ha rilasciato le sue sensazioni sul momento che sta attraversando: "Dopo tanta attesa, sono passati otto mesi. Sono contento di essere tornato in questo ambiente, si sta riappropriando di me a poco a poco, vero? Torno con il gruppo, mi alleno un po' e poi da solo, è sempre diverso. Ma già vivere questo ambiente è importante per me per tornare in forma la prossima stagione".

Bremer è entrato poi nello specifico del lungo periodo di riabilitazione: "Ho dovuto cambiare un po', non potevo concentrarmi solo sull'infortunio, e questo mi ha aiutato molto. Ho scritto un libro, "Good Morning, Champion", in collaborazione con altri autori. Ho iniziato a imparare a suonare la chitarra. Mi ha aiutato molto e mi ha dato calma, ha alleviato un po' lo stress e mi ha permesso di concentrarmi esclusivamente sul campo. Sono sempre stato un atleta che leggeva molto. La questione mentale? È anche un po' di paura, ma è importante avere la testa a posto, perché ora non è più una questione fisica, giusto? Il mio ginocchio sta andando molto bene, quindi ora è una questione mentale, non ho più paura e tornerò a fare quello che facevo prima".