Juventus, Bremer: "Mancini ha provato a farmi naturalizzare. Infortunio? Ho già dimostrato il mio valore"

Il retroscena del centrale bianconero sul tentativo di Roberto Mancini di convincerlo a naturalizzarsi per la Nazionale italiana

Gleison Bremer sta terminando il suo recupero dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dello scorso 2 ottobre che lo ha tenuto fuori praticamente per tutta la stagione. Il centrale della Juventus ha partecipato alla spedizione americana del Mondiale per Club: non ha messo piede in campo, ma è stato vicino ai cmpagni, pronto per la stagione 2025/26

Al momento si trovava Bahia, in attesa di presentarsi alla Continassa il 24 luglio per il ritiro pre-stagionale della Juventus. Dal Brasile ha rilasciato un'intervista a Espn, che ha proposto un'anticipazione del servizio completo che uscirà nella notte italiana.

Tra i temi trattati dal difensore il tentativo di Roberto Mancini di naturalizzarlo italiano e il suo recupero dall'infortunio. Il centrale ha voglia di tornare ai suoi livelli dopo un anno ai box e, soprattutto, punta alla convocazione con il Brasile per il Mondiale del 2026.

LA NAZIONALE ITALIANA -"Hanno provato a naturalizzarmi, ma io arrivo dall'entroterra di Bahia, e diventare improvvisamente italiano mi sembrava forzato. Parlai con Roberto Mancini, mi spiegò che c’era questa possibilità, avrei ottenuto il passaporto grazie a mia moglie. Però ho pensato: 'La Seleção è la più grande di tutte'. E poi immaginavo la scena: arrivi in ritiro, tutti italiani, e loro che si chiedono: 'Cosa ci fa qui un brasiliano?'. Non mi sarebbe piaciuto".

LE CONDIZIONI E IL MONDIALE - "Ho già dimostrato il mio valore. Torno da un infortunio. Mondiale? Se sarò in forma fisica, sono sicuro che verrò convocato, ma la strada è ancora lunga. È importante che io rimanga concentrato e torni in forma".

ANCELOTTI - "Quando ho saputo che sarebbe stat il nostro CT, ho esultato con i pugni in aria. E' una scelta di alto livello. Guarderà all’Italia con più attenzione, anche perché qui in Brasile si vedono poche partite del nostro campionato. I riflettori sono tutti su Premier League, Real Madrid e Barcellona".