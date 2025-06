Juventus, brutte notizie per Tudor: si ferma Savona, l'esito degli esami

Brutte notizie per la Juventus e per Igor Tudor: si ferma Nicolò Savona per un infortunio alla caviglia. Il laterale della Vecchia Signoraaveva accusato un problema alla caviglia sinistra nel corso della sfida tra i bianconeri e il Manchester City. Dopo un contrasto con Haaland, infatti, il classe 2003 era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 60'.

Nella giornata odierna, quindi, il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. Questo il bollettino medico: "Nicolò Savona, a seguito del trauma alla caviglia sinistra riportato durante la gara disputata ieri contro il Manchester City, è stato sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. Ha già iniziato il percorso riabilitativo e tra un mese verrà rivalutato con nuovi accertamenti".