Juventus, buone notizie per Tudor: Conceicao torna in gruppo, le ultime verso il Real Madrid

Buone notizie per Igor Tudor e per la Juventus in vista della super sfida con il Real Madrid, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: dall'allenamento dei bianconeri arriva la conferma del ritorno in gruppo di Francisco Conceiçao, che ha disputato l'intera seduta con i compagni.

Ricordiamo che l'attaccante portoghese si era allenato a parte nei giorni scorsi per unleggero affaticamento, e nella sfida contro il Manchester City (vinta dagli inglesi per 5-2) era rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, per accelerare il suo pieno recupero in vista dei prossimi impegni.

Essendo tornato in gruppo con i compagni, quindi, Conceiçao sarà a completa disposizione di Igor Tudor in vista della gara con il Real Madrid, in programma martedì sera alle ore 21 italiane. Adesso aumentano notevolmente le chance di vedere in campo dal primo minuto il giocatore portoghese nella partita con i Blancos. Già con l'Al-Ain e il Wydad Casablanca, infatti, il figlio d'arte aveva giocato da titolare.