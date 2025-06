Juventus, caccia al top a centrocampo: mai più casi Douglas Luiz. La posizione su Koopmeiners e i prestiti

Il sogno che risponde al nome di Sandro Tonali e la richiesta di informazioni per Kevin De Bruyne fanno pensare che la Juventus intenda dedicare particolare attenzione al settore di centrocampo durante il prossimo mercato. L'ex Milan Tonali rientra fra gli obiettivi bianconeri già dal mercato di gennaio, e anche durante l'estate la Vecchia Signora tornerà alla carica con il Newcastle: operazione non facile, per i costi e per la concorrenza di altri top club della Premier League. Per la stella belga arrivata a fine contratto con il Manchester City, invece, la Juventus si è informata della situazione, ma il Napoli in questo momento è senz’altro in prima fila.Â

In ogni caso, a prescindere dalla fattibilità di questi obiettivi, o che nel corso del mercato ne spuntino altri, sono chiari segnali che la Juventus, in quel settore della squadra, vuole fare qualcosa di significativo. Ogni operazione in entrata, soprattutto se importante, comporterà come conseguenza una valutazione anche sull'organico attuale dei centrocampisti centrali, sui quali in questa sede facciamo una panoramica.Â

THURAM-LOCATELLI-McKENNIE - Partiamo dalla certezze della rosa attuale. Per quanto riguarda il rendimento, il senso di appartenenza alla maglia e il valore, sono tre i centrocampisti della Juventus 2024-25 sui quali la società punterà anche per il prossimo futuro: si tratta di Khephren Thuram (in scadenza di contratto nel 2029), Manuel Locatelli (scadenza nel 2028) e  Weston McKennie (scadenza nel 2026, ma con trattativa in fase avanzata per il rinnovo fino al 2028).Â

KOOPMEINERS - Un capitolo a parte merita Teun Koopmeiners (scadenza nel 2029): a Torino sono convinti che la stagione che sta finendo sia stata troppo brutta, per l'olandese, per essere vera. La Juventus crede nel valore dell'ex Atalanta e intende concedergli un'altra stagione per riscattarsi. E in ogni caso, un anno dopo un acquisto da 61 milioni, un'eventuale cessione dopo un'annata così disastrosa sarebbe sanguinosa dal punto di vista del bilancio, perché comporterebbe una forte minusvalenza.Â

DOUGLAS LUIZ - Discorso diverso invece per Douglas Luiz, che la Juventus ritiene non adattabile al calcio italiano (sia Thiago Motta che Igor Tudor non lo hanno preso in considerazione). Il suo acquisto è stato senza dubbio un grosso errore, ma a differenza di Koopmeiners la Juve ne può uscire senza farsi troppo male. Il brasiliano è stato acquistato per 48.7 milioni, in contemporanea alle cessioni di Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea all'Aston Villa rispettivamente per 14 e 8 milioni. In soldoni, se la Juventus riuscisse a cedere Douglas Luiz per 25-30 milioni, cosa non impossibile in Premier League, dove il brasiliano ha ancora mercato, incorrerebbe solo in una piccola minuvalenza.Â

I PRESTITI - L'ultimo capitolo dell'analisi del parco centrocampisti centrali della Juventus è dedicato ai calciatori in prestito. Nicolò Rovella è in prestito biennale alla Lazio (2023-24 e 2024-25) con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, e al termine di questa stagione diventerà biancoceleste a titolo definitivo. Per Nicolò Fagioli alla Fiorentina invece a gennaio la formula è stata quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione dei viola a una coppa europea. Una volta venuto meno l'obbligo, c'è da capire se la società gigliata sia comunque intenzionata ad acquistare Fagioli a titolo definitivo. Stessa formula, prestito con obbligo di riscatto, anche quella definita la scorsa estate fra Juventus e Venezia per Hans Nicolussi Caviglia. Fabio Miretti, attualmente infortunato, invece è in prestito secco al Genoa e potrebbe far rientro alla Juventus, per poi valutare il suo futuro insieme al club. Rientrerà dal prestito secco al Girona anche il brasiliano Arthur Melo, sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno del 2026. Â

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui