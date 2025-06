Non arrivano buone notizie per Thiago Motta ​dall'ultimo allenamento della Juventus in vista della sfida con l'Empoli: Andrea Cambiaso si è allenato ancora a parte e non sarà a disposizione per la partita di domani delle 12:30. A PARTE - Il terzino bianconero, che sta proseguendo nel suo iter di recupero, come raccolto da ilbianconero.com, continua ad avere dolore alla caviglia sinistra. Un dolore che si è riacutizzato dopo chelo stesso Cambiaso aveva stretto i denti nelle ultime giornate per scendere in campo. Per questo motivo si sta allenando ancora a parte. FUORI DAI CONVOCATI - Dopo aver saltato la partita con il Benfica, Cambiaso salterà anche la partita contro l'Empoli: l'esterno, infatti, non figura nella lista dei convocati. I CONVOCATI - Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio Difensori: Alberto, Gatti, Veiga, Savona Rouhi Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kolo Muani, Weah, Mbangula