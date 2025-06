Juventus, Cambiaso e Kelly in gruppo: le novità in vista dell'Udinese

Arrivano buone notizie dalla Continassa in vista di Juventus-Udinese. La squadra si è allenata in mattinata agli ordini di Igor Tudor alla vigilia del match dell'Allianz Stadium, decisivo per confermare il quarto posto, che vale la Champions League il prossimo anno. Al momento la classifica dice: Juventus 64, Lazio 64, Roma 63, Bologna 62, Milan 60.

CAMBIASO E KELLY - In vista della partita contro i friulani, come riporta ilbianconero.com, la Juventus ha recuperato Andrea Cambiaso e Lloyd Kelly, che si sono allenati insieme al gruppo. I due, dunque, sono da considerare arruolabili per la gara con l'Udinese. Dopo l'1-1 con la Lazio, serve tornare alla vittoria e Tudor lo sa bene. Spetterà a lui e allo staff decidere, eventualmente, sull'impiego di Cambiaso, che aveva accusato un problema alla coscia durante la partita con il Bologna del 4 maggio, e di Kelly, fuori per una lesione al bicipite femorale accusata dopo il Monza il 27 aprile.

GATTI E KOOP - Nessuna novità, invece, su Gatti e Koopmeiners. Entrambi hanno svolto lavoro differenziato e la loro presenza è da considerare in forte dubbio. Qualche possibilità in più, per la convocazione, per il difensore, che si era procurato la frattura composta della diafisi del perone sinistro contro il Genoa, lo scorso 29 marzo. L'olandese, invece, è fuori dalla partita con il Lecce del 12 aprile quando fu sostituito al 67' per un'infiammazione al tendine d'Achille.