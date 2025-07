Juventus, Cambiaso salta il Benfica. Fra Champions e mercato: cosa sta succedendo

Andrea Cambiaso non si allena con il gruppo nell'allenamento di rifinitura alla vigilia e, come comunicato da Thiago Motta in conferenza stampa, non parteciperà alla partita fra Juventus e Benfica, match in programma domani alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Campions League. Per l'esterno della Juventus questa mattina alla Continassa allenamento differenziato in palestra.

Cambiaso non ha partecipato con il resto della squadra alla seduta di allenamento alla quale hanno assistito anche il Football director Cristiano Giuntoli e l'ad Maurizio Scanavino, entrambi presenti alla Continassa. Al di là dell'acciacco alla caviglia del classe 2000, problema a cui ha accennato Thiago Motta in conferenza, la sua assenza dall'allenamento in gruppo e dalla partita con il Benfica fa subito drizzare le antenne in chiave mercato. Perché mentre la Juventus è reduce dalla prima sconfitta in campionato, a Napoli, e si appresta a giocare una partita importante in Champions, Cambiaso continua a essere nel mirino del Manchester City.

Ricordiamo che il Manchester City ha manifestato un interesse per Cambiaso ma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale alla Juventus, che a fronte di una possibile offerta di 60 milioni di euro ne chiederebbe almeno 70 per lasciar partire il giocatore. Da parte sua Cambiaso, che a Torino percepisce un ingaggio di 2,4 milioni e che a Manchester potrebbe arrivare a guadagnare 6 milioni a stagione, attende che si apra una trattativa ufficiale fra i due club. L'ex Genoa e Bologna sarebbe aperto a una cessione, ma senza forzare la mano con la Juventus, con la quale ha un contratto fino al 2029. Probabilmente un passaggio fondamentale per l'esito di questo affare sarà il match che il Manchester City domani giocherà con il Bruges in Champions League: per la squadra di Pep Guardiola si tratta infatti di una partita da dentro o fuori, dalla quale dipenderanno anche le prossime scelte di mercato.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui