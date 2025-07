Emanuele Tramacere 02 lug 2025 , 02:57 Ultimi aggiornamenti: 02 lug 2025, 02:57

Juventus, Cambiaso: "Qualche rimpianto ce l'ho"

La Juventus è stata ufficialmente eliminata dal Mondiale per Club agli ottavi di finale. Decisiva la sconfitta per 1-0 ottenuta contro il Real Madrid e per commentare il risultato, ai microfoni di Dazn, si è presentato il terzino italiano Andrea Cambiaso. Tanto il rammarico per questo ko, arrivato contro una squadra forte, ma che ha concesso qualche occasione ai bianconeri. E l'ex-Genoa, infatti, ha confermato i rimpianti per il risultato finale.



LA PARTITA - "Abbiamo fatto la partita giusta contro una delle squadre più forti al mondo, peccato non aver capitalizzato le occasioni che abbiamo avuto".



STANCHEZZA - "Verso la fine della partita le squadre si sono allungate, eravamo stanchi e lo erano anche loro. Peccato per come è finita perché oggi qualche rimpianto ce l'ho"

MONDIALE - "Esperienza incredibile, bellissimo giocare contro i club più forti al mondo come City e Real. Ora stacchiamo la spina e recuperiamo le energie e ci prepariamo per la prossima stagione".