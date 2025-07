Nella giornata di ieri, è scoppiato il caso Randal Kolo Muani. Vi abbiamo riportato come, a far nascere un intoppo nella trattativa, fosse una problematica legata al tesseramento dell’attaccante francese. Per entrare più nel dettaglio, la Juventus avrebbe già raggiunto un accordo totale con le parti in causa, ma il Paris Saint-Germain si sarebbe accorto di aver esaurito gli slot disponibili per i prestiti. Dunque? Situazione di stallo e tutti al lavoro per cercare una soluzione che soddisfi società e giocatore. A quanto filtra, non c’è pericolo che l’affare salti da un momento all’altro, ma è chiaro che ora, per permettere alla Vecchia Signora di ufficializzare Kolo Muani, il PSG dovrà liberare un posto rescindendo uno dei suoi prestiti o facendo acquistare uno di quei sei giocatori in giro per l’Europa a titolo definitivo.

GIUNTOLI INFURIATO - Una situazione senz’altro infelice e che non permetterà a Thiago Motta di avere a disposizione il centravanti in vista della delicata sfida contro il Milan in campionato. Una casistica particolare che di certo non è passata inosservata e che dalla Francia, in particolare L'Equipe, hanno tenuto a ricostruire maggiormente nel dettaglio. Come viene riportato, il club bianconero sarebbe stato informato molto tardi di questa situazione, fatto che non è piaciuto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli e che avrebbe scatenato la rabbia del CFO di Madama. Il dirigente della società piemontese si è sì’ infuriato, ma ha mantenuto una calma glaciale con il PSG e, in particolare, contro Pasquale Sensibile, responsabile dei giocatori in prestito ai parigini. In ogni caso, comunque, esiste serenità e convinzione che tutto sarà risolto e Kolo Muani annunciato ufficialmente nei prossimi giorni.

SOLUZIONI – Come detto, per risolvere serve che il PSG liberi un posto per i prestiti con la scelta che dovrebbe ricadere su Cher Ndour, attualmente al Besiktas. L’idea è di richiamare il giocatore per poi rivenderlo in Italia, anche se il giocatore sarebbe riluttante e preferirebbe accasarsi in Inghilterra o in Spagna. Juventus e PSG sono in contatto continuo, le parti sono costantemente al lavoro per sbloccare la situazione.