Juventus, c’è distanza per il rinnovo di Gatti: Comolli prende tempo, ma c’è il Napoli

Avvicinarsi e poi allontanarsi di nuovo, come se i due estremi fossero legati da un elastico che non ne ha voglia di mollare la presa, di smettere con un gioco che può essere divertente fino ad un certo punto, poi rischia di stufare. In tutto questo, le due sponde cambiano faccia, umori e intenzioni; rendendo la danza ancora più indecifrabile. Da una parte c’è la Juventus, dall’altra Federico Gatti: in mezzo, la decisione sul futuro del difensore, i discorsi legati al rinnovo di contratto.



LE TAPPE DEL RINNOVO - Mentre si smontavano alberi di Natale e festoni vari, la firma sul rinnovo sembrava vicina. All’alzarsi delle temperature e con l’estate pronta a prendere il posto della primavera, stessa cosa. Passano i mesi, cambiano le stagioni, ma la stretta di mano definitiva non arriva. Certo, non c’è una particolare urgenza di allungare i tempi. L’accordo in essere, tra Juventus e Gatti, va in scadenza nel 2028. L’urgenza, lato calciatore, è quella di vedersi riconosciuto quel ruolo di titolare inamovibile e leader del gruppo che, passo dopo passo, si è conquistato in questi anni in bianconero. Dall’altro lato, la volontà di blindare il difensore, farne sempre più colonna del presente e del futuro, costruire intorno un muro che possa respingere ogni possibile assalto.





DISTANZA - Ma c’è distanza. Ancora nelle ultime ore c’è stato un aggiornamento tra l’entourage di Gatti e la Juventus. Come dicevamo, in mezzo è cambiato molto, è cambiato tutto. Soprattutto l’interlocutore: se prima era Cristiano Giuntoli a tirare le fila e definire i punti chiave del rinnovo, adesso dall’altra parte del tavolo c’è Damien Comolli. Basterebbe dare uno strattone all’elastico per avvicinarsi nuovamente, c’è da capire quale sia la volontà del nuovo management bianconero. Quanta fretta c’è di allungare un accordo in scadenza nel 2028? Quale volontà di ritoccare al rialzo le cifre? Interrogativi che ci poniamo noi e che emergono al centro delle discussioni tra le parti.



IL MERCATO - Nell’incertezza e nelle distanze si apre uno spazio dove l’occhio più attento può curiosare. Nelle discussioni in essere tra Juventus e Gatti si infilano i club che vorrebbero strappare il difensore al club bianconero. L’entourage registra interessi dalla Premier League – Aston Villa su tutte -, ma è chi lo conosce bene che tornerebbe volentieri a lavorare insieme. Parliamo di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che ha già collaborato con Gatti a Torino e vede in lui il profilo giusto per rinforzare la difesa di Antonio Conte. Ancora oggi, Sky Sport racconta di un incontro tra il Napoli e gli agenti del giocatore. Prospettive e piste da seguire con attenzione: mentre il tira e molla continua, c’è chi è già pronto al momento in cui l’elastico potrebbe spezzarsi.



IL MONDIALE - Intanto, c’è un Mondiale per Club da preparare e giocare. Gatti non ci arriva nelle migliori delle condizioni: lavora con il gruppo, ma la frattura al perone sinistro ha fatto sì che il percorso di avvicinamento somigliasse più ad una corsa ad ostacoli. Ma ci sarà negli Stati Uniti e Igor Tudor gli rinnoverà la consueta fiducia, come ha fatto nell’ultima parte di campionato. Sarà un modo, per tutti, di conoscersi meglio nella quotidianità del campo e, infine, prendere la decisione definitiva.

