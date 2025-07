Juventus, c'è frattura per Gatti: quando torna, quante e quali partite salta, le soluzioni di Tudor

Sono arrivati tramite comunicato ufficiale della Juventus i risultati degli esami ai quali si è sottoposto il difensore bianconero Federico Gatti, uscito malconcio nel primo tempo della partita contro il Genoa valida per la 30esima giornata di campionato:

"Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone".

QUANDO TORNA GATTI - L'ex Frosinone, pertanto, dovrebbe rimanere ai box per circa 30 giorni, un mese durante il quale le sue veci, come contro il Grifone, verranno fatte presumibilmente da Pierre Kalulu con Veiga e Kelly. Il problema semmai sorge sul fronte alternative, dato che l'unico altro giocatore che potrebbe essere schierato dietro ora come ora è Locatelli. La difesa a tre di Tudor sarà ancora sostenibile per il mese che viene?

QUALI PARTITE SALTA - Col ritorno stimato più o meno tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, Gatti dovrebbe saltare le seguenti gare:

Roma-Juventus il 6 aprile;

Juventus-Lecce il 12 aprile;

Parma-Juventus il 21 aprile;

Juventus-Monza il weekend del 27 aprile.

Rimane da valutare un possibile rientro tra i convocati per Bologna-Juventus nel primo weekend di maggio, quello del 4, alla 35esima giornata.

LE CONDIZIONI DI CAMBIASO E DOUGLAS LUIZ - Gli altri infortunati, Andrea Cambiaso e Douglas Luiz, hanno continuato a svolgere lavoro differenziato nella seduta odierna.