Juventus, c'è il contatto con Gasperini: il tecnico riflette, la Roma aspetta

Sfumato il ritorno di Antonio Conte, che resta al Napoli, la Juventus riflette sul nome dell'allenatore per la prossima stagione. Al momento la squadra resta affidata a Igor Tudor, che con la conquista della qualificazione alla prossima Champions League si è guadagnato il rinnovo automatico fino al 30 giugno del 2026. Il croato guiderà la Juventus al Mondiale per club, in attesa di capire quale sarà il suo futuro, ricordando che il contratto prevede una clausola di rescissione da parte della società bianconera pagando una penale di 1 milione di euro.

GASP CONTATTATO - Quest'ultimo è uno scenario che potrebbe concretizzarsi qualora la Juventus decidesse di affondare il colpo su un altro allenatore, il cui identikit risponde al nome di Gian Piero Gasperini, legato all'Atalanta fino al 30 giugno 2027 ma desideroso di chiudere la sua avventura a Bergamo con un anno d'anticipo. Il tentativo del club bianconero è già andato in atto nella serata di ieri, come vi abbiamo raccontato (LEGGI QUI).

L'INCONTRO CON LA ROMA - Gasperini, che è legato all'Atalanta ancora da un anno di contratto ma che ha già riferito alla società orobica la volontà di chiudere l'esperienza, nella giornata di ieri si è incontrato a Firenze con i vertici della Roma: i Friedkin, Claudio Ranieri e il direttore sportivo Florent Ghisolfi. Il colloquio tra le parti è stato positivo, anche se non c'è ancora un accordo totale su tutti gli aspetti discussi. Gasperini dal canto suo si è preso qualche giorno di profonda riflessione prima di dare la risposta definitiva. Ed è proprio qui che potrebbe inserirsi la Juventus: il tentativo di blitz da parte della Juventus sarebbe già in atto e il telefono degli agenti dell'allenatore atalantino ha già squillato.

JUVE: LE ORIGINI DI GASP - Gasperini, classe 1958 di Grugliasco (Torino) ha sempre custodito e coltivato il sogno di chiudere il cerchio allenando la squadra con la quale ha avviato il proprio percorso da allenatore, a livello giovanile, e per la quale ha anche giocato nella prima fase della sua carriera. Gasp da giocatore ha fatto parte del settore giovanile della Juventus dal 1967 al 1977, con 6 presenze e 1 goal in prima squadra, per poi fare, finita la carriera da calciatore, una lunga esperienza nel settore giovanile della Juventus fra il 1994 e il 2003, anno della vittoria al Torneo di Viareggio.

