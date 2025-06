Juventus, chi è Emanuele Demichelis: ha portato l'Under 16 alla finale Scudetto. Centrale alla Bonucci

La Juventus Under 16 è a un passo dalla conquista dello Scudetto. Un passo o meglio una partita, la finalissima che vedrà i bianconeri affrontare l'Empoli che a sua volta ha sconfitto l'Inter nell'altra semifinale. Il club bianconero guidato da Andrea Grauso sta chiudendo una stagione da urlo, con una delle difese più impenetrabili di tutti i campionati portata in alto da un talento che a Torino tutti stanno tenendo d'occhio: Emanuele Demichelis.

CENTRALE ALLA BONUCCI - Difensore centrale classe 2009, Demichelis è un concentrato di fisicità, personalità, leadership e piedi buoni, soprattutto il destro. Sa impostare da dietro, è da tempo capitano e vice delle squadre bianconere in cui gioca, guida il reparto (solitamente composto insieme a lui da Rocchetti e, all'occorrenza, si sa allargare sulla fascia con un'interpretazione non troppo di spinta del ruolo di terzino. Per fare un paragone che in maglia Juventus abbiamo visto spesso, può ricordare un giovanissimo Leonardo Bonucci.

VIZIO DEL GOAL - Roccioso in difesa, abilissimo però anche in zona goal. Dopo una stagione da 18 presenze e una rete, in questi playoff di categoria

ha timbrato il cartellino sia nei quarti di finale contro il Genoa, sia in questa semifinale con la Roma vinta 3-1 e che è valsa la finale (di Rigo e Santa Maria gli altri due goal)

GIA' BLINDATO - La Juventus lo sta portando con sè in giro per il mondo, nei vari tornei internazionali come la Portimao International Cup o i tornei internazionali organizzati da Adidas con Real Madrid e Bayern Monaco. Lui che è già diventato un calciatore sponsorizzato dall'azienda tedesca delle tre strisce non smette di mettersi in mostra e per bloccare ogni pensiero sul nascere la Juventus in questa stagione gli ha già fatto firmare il suo primo contratto da professionista. Ora non resta che il sogno di alzare al cielo lo Scudetto, sperando sia il primo di una lunga carriera che lo ha già visto partecipare anche a diversi stage delle nazionali giovanili italiane.