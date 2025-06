Juventus: chi è Marco Silva, l'allenatore undicesimo col Fulham e accostato ai bianconeri

Niente Antonio Conte, niente Gian Piero Gasperini, la panchina della Juventus continua a non avere un padrone certo per la prossima stagione. Mentre Igor Tudor aspetta e sarà al comando per il Mondiale per Club, continua il casting dei bianconeri e si allarga anche all'estero. Nella lista della società, secondo Sky Sport, ci sarebbe anche Marco Silva, tecnico del Fulham.

IL PROFILO - Portoghese, classe 1977 (47 anni), da 4 anni è al Fulham. La sua squadra ha chiuso all'undicesimo posto facendo realizzare il record di punti in Premier League nella storia del club. Nelle due stagioni precedenti aveva chiuso al decimo e al tredicesimo posto. Al primo anno invece era riuscito a riportare la squadra in Premier League, arrivando primo in Championship.

LA CARRIERA - Prima del Fulham, Marco Silva aveva già allenato in Inghilterra, all'Everton, al Watford e all'Hull City. Aveva iniziato all'Estoril passando poi allo Sporting Lisbona e anche in Grecia, all'Olympiacos.

CARATTERISTICHE - Marco Silva è giovane, promettente, ma con già una buona esperienza. Negli ultimi anni, il ruolo che ha più utilizzato è stato il 4-2-3-1. Le sue squadre giocano un bel calcio ma sono anche molto attente alla fase difensiva. Il suo contratto è in scadenza nel 2026.