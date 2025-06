Juventus, chi è Mateus Fernandes: lo manda Jorge Mendes

Nome nuovo per il mercato a centrocampo della Juventus, data sulle tracce di Mateus Fernandes. Il portoghese classe 2004 è sotto contratto fino a giugno 2029 dal Southampton, che l'anno scorso lo ha acquistato a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona per 15 milioni di euro.

Nella sua prima stagione in Inghilterra, chiusa con l'ultimo posto in classifica e la retrocessione dalla Premier League, ha segnato 3 goal e servito 6 assist in 42 presenze per un totale di 3365 minuti giocati (1265 minuti in 15 presenze con 1 goal e 2 assist con l'allenatore croato Ivan Juric in panchina).

Attualmente è impegnato agli Europei Under 21 con la nazionale del Portogallo. Mateus Fernandes fa parte della folta scuderia di Jorge Mendes, che con la Juventus ha ancora in ballo un altro calciatore da lui rappresentato: l'esterno offensivo Francisco Conceiçao (classe 2002), il cui cartellino è ancora di proprietà del Porto visto che l'anno scorso i bianconeri lo hanno ingaggiato in prestito secco oneroso per 10 milioni di euro.