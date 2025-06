Una stagione in crescendo, i playoff assaporati e una programmazione verso il futuro già estremamente attenta per mettere le basi verso la prossima stagione. La Juventus sta monitorando con attenzione l’evoluzione del proprio progetto seconda squadra, con la formazione Next Gen che ha accolto ufficialmente un nuovo rinforzo per la retroguardia.

Infatti, il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Shane van Aarle, giovane difensore olandese che militava nell’FC Eindhoven. La Juventus ha trovato l’accordo per l’acquisto del classe 2006: van Aarle farà parte del progetto Next Gen.

Questo il comunicato: "Reduce dall’ottima stagione 2024/25, conclusa dai bianconeri al secondo turno playoff del girone C di Serie C dopo la grande rimonta in campionato realizzata dai ragazzi guidati da mister Brambilla, la Next Gen inizia già a programmare e a guardare al futuro, puntando come sempre su giovani talenti da valorizzare.

Uno dei nuovi acquisti che farà parte dalla rosa dal prossimo 1 luglio è Shane van Aarle - difensore olandese classe 2006 - che ha firmato un contratto con la Juventus Next Gen fino al 30 giugno 2029.

Cresciuto nel settore giovanile dell’FC Eindhoven, Van Aaarle ha indossato la maglia della formazione primavera del club giocando come difensore centrale, prima di fare il suo esordio nei mesi scorsi con la Prima Squadra, raccogliendo complessivamente 19 presenze da professionista e collezionando le prime due convocazioni con l’Under 19 della nazionale olandese.

Benvenuto in bianconero!".

Lo stesso giocatore, ai microfoni di ESPN, ha confermato il buon esito della trattativa: "Adesso mi attende un passo davvero importante. Non è ancora tutto definito, ma è quasi tutto fatto con la Juventus. Non vedo l’ora di cominciare. All’inizio della stagione giocavo ancora con l’Under 19 e l’Under 20, non avrei mai pensato ci sarebbe stato così tanto interesse. Poi, con le buone prestazioni a Eindhoven e con l’Olanda Under 19, è difficile rimanere concentrati quando un club come la Juventus mostra interesse ma ci ho provato. L’ho saputo circa un mese fa tramite il mio agente, ed è stato emozionante. Però ho cercato di restare con i piedi per terra. Sono stato in Italia: è stato molto bello. Devo ancora imparare la lingua, ma sto iniziando. Ho visitato il centro sportivo ed è davvero di un altro livello rispetto a quello di Eindhoven. Il piano è di iniziare con la squadra B, in Serie C, e poi cercare di salire. È una tappa importante, anche un po’ spaventosa. È un calcio diverso, ma voglio adattarmi e dare il massimo. Tutto questo mi sembra un sogno d’infanzia. Non riesco ancora a crederci del tutto, ma sì, è davvero un passo bellissimo".

Ma chi è Shane van Aarle? Nato il 5 giugno 2006, van Aarle è un promettente difensore centrale di nazionalità olandese. Mancino di piede, il giovane centrale fa della fisicità e del gioco aereo le sue caratteristiche predominanti, anche grazie a quel suo metro e 95 di altezza che lo aiutano a dominare queste determinate situazioni di gioco.

Il classe 2006 comincia a muovere i suoi primi passi nel calcio in Belgio, militando nei settori giovanili di Club Brugge e Royal Excel Mouscron. Nel 2022, è l’FC Eindhoven ad accorgersi del suo talento e a strapparlo gratuitamente dalla formazione belga, inserendo van Aarle nelle proprie formazioni Under, dove prosegue il proprio percorso di crescita.

Con la squadra olandese, appartenente all’attuale Serie B olandese, esordisce prima nell’Under 17 e successivamente nell’Under 19, prima di debuttare nel calcio professionistico nel corso di questa stagione. Un palcoscenico che gli ha permesso di essere convocato e collezionare le sue prime due presenze con l’Under 19 dell’Olanda. Nell’annata in corso, van Aarle ha raccolto in tutto 19 presenze tra campionato e coppa, trovando maggiore continuità nella seconda parte dell'anno, in cui ha cominciato diverse partite dal 1’.