Juventus, chieste informazioni per Disasi del Chelsea: la situazione

La Juventus ha le idee chiare per il mercato di gennaio. La priorità è un difensore centrale e sono diversi i profili valutati, ma sulla lista di Cristiano Giuntoli ne spunta uno nuovo: Axel Disasi.

Si allunga la lista degli osservati da parte della dirigenza bianconera, oltre ai noti David Hancko del Feyenoord e Antonio Silva del Benfica ora si aggiunge anche il centrale classe 1998 del Chelsea. Giuntoli d'altronde, prima della partita con il Monza, aveva lasciato aperta la porta a nuove candidature per la retroguardia: "Hancko? È bravo e lo stiamo seguendo da un po’ di tempo, ma non è il solo. Sicuramente dietro dobbiamo fare qualcosa. Vedremo quando le carte saranno scoperte. Noi sicuramente sappiamo che dietro dobbiamo fare qualcosa".

JUVENTUS SU DISASI - Come riferito da Ilbianconero.com, la Juventus è interessata a Disasi e ha chiesto informazioni per il centrale francese del Chelsea, che compirà 27 anni il prossimo 11 marzo. L'ex Monaco, dotato di grande forza fisica (alto 190 cm), non sta vivendo una stagione positiva con i Blues: nel 2023/24 era un titolare inamovibile, ora è dietro nelle gerarchie di Enzo Maresca e fin qui nel 2024/25 ha collezionato 14 presenze complessive (di cui solo 4 in Premier League, 6 in Conference League) per poco più di 1.100 minuti totali. Una situazione che ha alimentato le voci di una cessione già a gennaio, nonostante l'investimento da 45 milioni di euro fatto nell'estate del 2023 per portarlo a Londra, con la Juve e altri club (tra cui il Bayern Monaco) che monitorano la vicenda.

LA POSIZIONE DEL CHELSEA - Disasi alla Juventus, tuttavia, è uno scenario al momento di difficile concretizzazione e questo perché Maresca deve gestire altre questioni in difesa, come l'infortunio di Wesley Fofana o la situazione di Benoit Badiashile: ad oggi, evidenzia Ilbianconero.com, il tecnico non vorrebbe lasciar partire Disasi per non perdere un giocatore che può rientrare nelle rotazioni e aumentare il proprio minutaggio.

La richiesta di informazioni della Juventus però conferma come alla Continassa si stia lavorando per portare nel più breve tempo possibile un nuovo difensore. Disasi è solo l'ultimo nome ad aggiungersi alla lista.