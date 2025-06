Juventus, come sta McKennie. Le ultime su Gatti e Koopmeiners

Buone notizie per la Juventus sul fronte Weston McKennie. Il jolly statunitense, uscito acciaccato dal match di domenica contro l'Udinese, ha riportato solo una contusione, pertanto oggi, al primo allenamento settimanale alla Continassa, ha svolto una seduta di recupero come gli altri compagni che hanno giocato titolari all'Allianz Stadium, nella gara valida per la 37^ giornata di Serie A.

Juventus, le condizioni degli infortunati

Ancora lavoro differenziato per Federico Gatti e Teun Koopmeiners, che evidentemente sono sempre alle prese con i rispettivi problemi fisici e dovranno essere valutati nei prossimi giorni per capire se potranno mettersi a disposizione - almeno per la panchina - per l'ultima uscita stagionale della Juventus, quella di domenica sul campo del Venezia fondamentale per consolidare il quarto posto.

Come stanno Gatti e Koopmeiners

Il difensore azzurro è stato costretto ai box per qualche settimana a seguito della frattura della diafisi del perone rimediata nella prima partita di Igor Tudor sulla panchina bianconera, quella contro il Genoa: il tecnico bianconero lo ha poi mandato in campo nel finale del big match contro la Lazio, sperando di potersi affidare ai suoi centimetri e alla sua esperienza, facendo lo stesso con Dusan Vlahovic. Koopmeiners, invece, è bloccato in infermeria da una fastidiosa infiammazione al tendine d'Achille, che sembra in remissione ma evidentemente non lo mette ancora nelle condizioni di poter scendere in campo. Entrambi, come dicevamo, saranno monitorati ancora costantemente nei prossimi giorni.

Rientri dalle squalifiche

Per il match con il Venezia, rientrano dopo il turno di squalifica Nicolò Savona e Khephren Thuram, mentre Pierre Kalulu deve ancora scontare una giornata delle due rimediate dopo l'espulsione con la Lazio.