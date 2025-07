Juventus, Comolli day: incontro con Tudor, mercato e la scelta del ds

La nuova era della Juventus parte ufficialmente oggi. Mercoledì 4 giugno 2025 segna ufficialmente l'inizio, la presa di possesso del nuovo progetto bianconero targato Damien Comolli. Il dirigente ex-Tolosa è già stato annunciato nei giorni scorsi come nuovo direttore generale bianconero e oggi alla Continassa, inizierà, concretamente il suo lavoro per il futuro del club. Tanti i temi in ballo, a partire da un confronto diretto con Igor Tudor per il presente e futuro della panchina che avrà l'imminenza del Mondiale per Club negli Stati Uniti.

COMOLLI È ALLA CONTINASSA

Un confronto diretto per tracciare le linee guida nell'immediato, ovvero le scelte da fare soprattutto sui giocatori di rientro dai prestiti per completare l'organico che partirà per gli Stati Uniti. In questo frangente si dovrà poi ragionare sul post-Mondiale per Club con Tudor che dovrà conquistarsi sul campo la conferma.

Oltre al mercato e al futuro della panchina una delle prime mosse che Comolli dovrà provare a chiudere sarà quella relativa al nuovo direttore sportivo. In nomi in ballo sono quelli di, ex-Milan e al Rennes in questa stagione, e di, ex-Juventus in campo ed ex-dirigente del Bayern Monaco. Infine c'è anche il nome diche però Comolli vorrebbe riportare in bianconero ma come Chief Scout.