Juventus, Conceicao al Mondiale: il futuro è nelle mani di Comolli

0049, il prefisso della chiamata arrivata ieri alla Continassa. Dall’altra parte della cornetta uno scatenato Francisco Conceicao che, all’Allianz Arena di Monaco, ha cambiato il volto del big match di Nations League tra Germania e Portogallo. Se non fosse stato bellissimo, se non fosse stato pesantissimo, il goal segnato sarebbe quasi un orpello a decorazione di una prestazione che gli è valsa la palma di migliore in campo. Mezz’ora per seminare il panico sulla corsia mancina della squadra di Nagelsmann, mezz’ora per dare seguito al post polemico di due mesi fa – “Un giorno lo sapranno” -, ecco, adesso lo sanno.



Lo sa anche Cristiano Ronaldo – certo, non uno a caso -, che al termine della partita è andato ad abbracciare e ringraziare “Chico”. Quello che Conceicao invece non sa, come ha dichiarato a Sky, è cosa gli riserverà la prossima stagione: “Futuro alla Juve? Non lo so ancora, vediamo cosa può succedere, vediamo". Intanto, però, Juventus e Porto hanno trovato un accordo che permetterà a Igor Tudor di poter portare l’esterno portoghese negli Stati Uniti. Ma l’orizzonte si ferma lì e non va al momento oltre il percorso della Juve al Mondiale per Club.





In mezzo, sono ancora diversi i nodi da sciogliere e sono quelli che impediscono che si possa scorgere quantomeno una traccia di Juventus futura. Meno intricata sembra essere la situazione allenatore, salgono le quotazioni di Igor Tudor che rinsalda la sua posizione in panchina anche oltre il Mondiale. Intorno a lui, ancora tutto da definire: oltre Comolli, chi guiderà il mercato? Chi sarà il direttore sportivo e chi il capo scout? Interrogativi per nulla banali quando c’è una finestrella di mercato che si sta per chiudere e una porta finestra che si spalancherà il 1° luglio.



Ancora tutto da decidere, dunque, ma con alcune sicurezze. Tra incastri tattici e la necessità di conoscersi, il rapporto Tudor-Conceicao è cominciato in salita, ma dopo aver scollinato i due hanno intrapreso insieme la discesa. Un rapporto in crescendo, come in crescendo è stato il minutaggio del portoghese nell’ultima parte di campionato, chiusa con un dribbling fulminante su Nicolussi Caviglia che ha causato il rigore decisivo poi trasformato da Locatelli. Altra sicurezza: la clausola rescissoria di Conceicao vale 30 milioni di euro, non è una cifra banale, ma non è banale trovare un calciatore che salti l’uomo con regolarità a queste cifre.



Il dossier Conceicao è sulla scrivania di Damien Comolli, uno dei tanti ad affollare il nuovo ufficio del direttore generale della Juventus. Difficile dire, in questo momento, quale grado di priorità abbia appiccicato addosso. Avrà l’opportunità di seguirlo da vicino negli Usa, intanto ha risposto alla chiamata dalla Germania: per spaccare le partite e per le giocate decisive, Conceicao c’è.

