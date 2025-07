La Juventus vuole trattenere in rosa Francisco Conceicao e come riportato da Sky Sport i bianconeri hanno presentato una nuova offerta al Porto, prontamente rifiutata

La Juventus vuole confermare in squadra Francisco Conceicao. Considerato uno dei punti fermi per il presente e il futuro della Vecchia Signora, l'esterno offensivo portoghese resta nei piani bianconeri, tanto che Sky Sport riferisce che il direttore generale Damien Comolli ha di recente presentato un'offerta ufficiale al Porto da 22 milioni di euro per assicurarsi il figlio d'arte anche per le prossime stagioni. I lusitani, però, hanno rifiutato la proposta economica, forti del fatto che dal prossimo 16 luglio la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore salirà a 45 milioni di euro.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

La Juventus deve correre e cercare di trovare quanto prima possibile l'intesa totale con il Porto, visto che il prossimo 15 luglio scadrà la clausola rescissoria da 30 milioni di euro e di conseguenza dal 16 in poi diventerà da 45 milioni, rendendo così più complicato l'affare. La Stampa rivela, poi, che il dg bianconero Comolli continua a insistere per ottenere uno sconto, anche se fin qui il presidente dei Dragoes, Villas Boas ha rifiutato ogni proposta.

SANCHO NON ESCLUDE CONCEICAO - Bisogna comunque sottolineare che l'interesse dei bianconeri per Jadon Sancho resta forte e una possibile trattativa per l'esterno inglese sarebbe slegata dalla conferma di Conceicao in rosa. Ricordiamo che il portoghese è arrivato ufficialmente alla Juventus in prestito secco e oneroso da 7 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus che sono scattati con la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante il rifiuto della prima offerta da parte del Porto, nei prossimi giorni la Juventus continuerà a forzare la mano per trovare l'intesa con il club lusitano.