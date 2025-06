Juventus, con Giuntoli accordo per l'uscita: ecco dove può andare ora

La Juventus si appresta a ufficializzare importanti cambiamenti nel proprio organigramma dirigenziale. Dopo settimane di indiscrezioni, è ormai questione di ore per l’addio di Cristiano Giuntoli, destinato a lasciare il ruolo di direttore tecnico dopo meno di due anni di incarico. Al suo posto è pronto a subentrare Damien Comolli, dirigente francese con un solido passato al Tolosa e scelto da John Elkann come nuovo responsabile dell’area tecnico-sportiva.



Comolli ha già presentato le dimissioni dal club francese a inizio settimana, segnale inequivocabile del suo imminente sbarco alla Continassa. Il passaggio di consegne avverrà in un momento cruciale, con la squadra pronta a riprendere gli allenamenti sotto la guida di Igor Tudor per preparare il Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti.

L’annuncio ufficiale dell’arrivo di Comolli non sarà solo una formalità: servirà anche a chiarire i ruoli e i riferimenti, sia all’interno del club che all’esterno. In parallelo, resta da definire con precisione il ruolo di Giorgio Chiellini, sempre più vicino ad assumere una posizione di rilievo nella gestione sportiva bianconera.



Sul fronte opposto, Giuntoli si appresta a salutare. Nonostante l’amarezza per una missione interrotta prematuramente, l’ex dirigente del Napoli ha accettato la decisione della proprietà e si avvia – come riporta Tuttosport -, verso una risoluzione consensuale, con buonuscita, del contratto che avrebbe dovuto legarlo alla Juventus fino al 2027. Per lui si prospettano nuove sfide, con due opzioni in Premier League e l’interesse di alcuni club arabi.



Ma Giuntoli non sarà l’unico a lasciare Torino. Anche Francesco Calvo, responsabile marketing e delle relazioni istituzionali, è pronto a dimettersi ufficialmente. A metà luglio, infatti, inizierà una nuova avventura in Premier League, all’Aston Villa, dove ricoprirà un incarico ancor più strategico. Si chiude così un capitolo dirigenziale importante per la Juventus, che in queste settimane vive giornate di intenso rinnovamento.